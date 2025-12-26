 Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil - Chilevisión
26/12/2025 17:13

Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil

A través de un comunicado, difundido por el diputado Johannes Kaiser, la colectividad aclaró su relación con el influencer y manager Jorge Matter.

Publicado por CHV Noticias

El Partido Nacional Libertario (PNL) negó la existencia de un vínculo con el influencer Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Matter, detenido y formalizado por explotación sexual infantil.

A través de un comunicado, la colectividad salió al paso después de que se difundieran registros de Morales en actividades de campaña en apoyo al diputado electo del PNL, Álvaro Jofré, y el excandidato presidencial Johannes Kaiser.

“El Partido Nacional Libertario informa que la persona recientemente mencionada en una nota publicada por un medio de comunicación, en relación con hechos de extrema gravedad, no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario”, afirmaron.

Eso sí, el partido explicó que dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro partido aparte de las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante”.

El Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, y reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes”, agregaron.

Los delitos que le imputan al influencer Jorge Matter

Jorge Matter fue formalizado por los delitos de explotación sexual infantil, suministro de drogas a menores de edad, abuso sexual de mayor y menor de 14 años, tráfico y violación a mayor de 14 años.

Los hechos denunciados habrían ocurrido desde el año 2021 en adelante. El tribunal decretó 150 días de investigación.

"El imputado conoce a la víctima, la contacta y comienza a insinuarse de manera sexual. Posteriormente, le suministra droga en distintas dosis y también procede a realizar acciones de significación sexual", detalló la fiscal Camila Albarracín.

