¿Quién es Jorge Matter? El influencer en prisión preventiva por explotación sexual infantil - Chilevisión

El sujeto se define como “manager y productor” y mantiene publicaciones en Instagram con figuras como Pailita, Bayron Fire, Catalina RG y Katherine Tamburini, entre otros.
Este jueves fue detenido el influencer Jorge Morales Iter, también conocido como "Jorge Matter", por delitos de explotación sexual infantil, suministro de drogas a menores de edad, abuso sexual de mayor y menor de 14 años, tráfico y violación a mayor de 14 años.
Morales fue puesto en prisión preventiva durante los 150 días que se decretaron para la investigación y los hechos denunciados habrían ocurrido desde el año 2021 en adelante.
"El imputado conoce a la víctima, la contacta, y comienza a insinuarse de manera sexual. Posteriormente, le suministra droga en distintas dosis y también procede a realizar acciones de significación sexual", detalló la fiscal Camila Albarracín.
El influencer cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram y en su descripción se define como "manager y productor", lo que lo ha llevado a relacionarse con cantantes urbanos como Pailita, Nickoog Clk, Bayron Fire y Standly, entre otros.
Matter también mantuvo una amistad de larga data con Katherine Tamburini, esteticista de los famosos, así como también se relacionó con Catalina RG, expareja de Jairo Vera.
El individuo se ha vinculado con una gran parte de las figuras del espectáculo nacional, pero también con rostros que son conocidos a través de redes sociales y estas mantiene videos y fotografías con varios de ellos: "Nunca un 'te amo' superará a un 'te deposité'", señala en su biografía de Instagram.
Recientemente, Jorge había sido candidato a Consejero Regional (CORE) por Renovación Nacional (RN) y se declaró adherente del Partido Nacional Libertario.
En esa misma línea, el partido liderado por Johannes Kaiser se desmarcó y señaló a través de un comunicado que Morales: "No ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario".
"Dicha persona prestó servicios a honorarios de manera puntual y acotada consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro partido, aparte las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante", indicaron.
Según explicó la fiscal Albarracín, la detención de Jorge Morales se da en el marco de una investigación del OS9 de Carabineros, a raíz de una denuncia que fue interpuesta por un centro donde la víctima estaba siendo atendida y donde se revelan estos hechos.
Finalmente, la persecutora concluyó: "no se descarta la existencia de nuevas víctimas" e hizo un llamado a denunciar si es que así corresponde.