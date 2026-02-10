 “Filtración selectiva y parcial”: Maripán rompió el silencio tras informe PDI por caso Carmen Tuitera - Chilevisión
10/02/2026 23:38

“Filtración selectiva y parcial”: Maripán rompió el silencio tras informe PDI por caso Carmen Tuitera

A través de un comunicado, la agencia de representación del futbolista respondió al informe que acreditaría que compartió imágenes íntimas de la influencer.

Guillermo Maripán rompió el silencio tras darse a conocer un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se acreditaría que el futbolista compartió imágenes íntimas a Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera.

Según consignó ADN, el documento confirmó que Maripán se contactó con el portal Infama a través de Instagram para ofrecer material íntimo de la influencer.

“Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia”, les dijo Maripán al portal de farándula, según el informe.

La versión de Guillermo Maripán tras informe de PDI

A través de un comunicado, la agencia de representación de Maripán respondió a la "filtración selectiva y parcial de un informe preliminar de la PDI" y tildó esta información una "nueva noticia falsa".

"El Sr. Guillermo Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público, filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la justicia", partió diciendo.

Asimismo, la agencia indicó que "son los Tribunales de Justicia los que determinan responsabilidades en Chile. Estamos frente a un informe preliminar, de entes auxiliares de la investigación, cuya filtración sólo da cuenta de los verdaderos móviles de la querellante".

"Por lo demás, su descontextualización resulta evidente. El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa", agregó.

Luego, señalaron que "nos parece extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación (...) surja esta noticia sesgada en la prensa".

"Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma de presión pública y mediática, en línea con su historial de "funas" y campañas de desprestigio", apuntó.

"La filtración viola gravemente la reserva investigativa y expone datos editados y parciales con el único fin de dañar", agregaron los representantes del deportista.

