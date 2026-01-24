“No revisé la foto”: Carmen Tuitera responde a polémica imagen de su aporte a damnificados - Chilevisión

Carmen Castillo, mejor conocida como Carmen Tuitera, quedó en el ojo del huracán de las redes sociales luego de que compartiera una fotografía de sus donaciones para los damnificados en los incendios del sur del país.

Pese a la buena intención de la influencer, no pasó desapercibido entre sus seguidores que la imagen contenía un cartel que decía: "Donaciones para damnificados de incendios en Viña del Mar", refiriéndose a la catástrofe del 2024.

Carmen Tuitera aclara error de fotografía

"Le pedí por favor que me mandara una fotito donde se estaban recopilando todos los productos (…) yo estoy como muy tranquila", aclaró la creadora de contenido en historias de Instagram, al mismo tiempo que mostraba una conversación de WhatsApp.

En dicha captura de pantalla, se ve que la empresa Fermarket le explica cómo van las donaciones y le reenvían la polémica fotografía que ella compartió con sus seguidores.

"Yo igual asumo mi responsabilidad, porque en verdad no revisé la foto, hice la transferencia y nada, yo trabajo con Fermarket de hecho (…) la cabeza, yo esta semana la tengo en otro lado, ustedes cachan también por qué, y nada, asumir mi error y como siempre dar la cara", añadió Carmen en otro video.

Sin embargo, reveló que le siguen llegando mensajes de enojo sobre sus donaciones "falsas", además de que en sus posteos han aparecido numerosas personas a burlarse por lo ocurrido.