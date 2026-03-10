“El tipo está acá, me está siguiendo”: Hija de Vale Saini vivió momentos de terror tras viaje con chofer de aplicación - Chilevisión

Matilda tiene 16 años y logró escapar tras lo sucedido, pero a la actriz le llegaron otros relatos sobre el mismo chofer, en donde incluso se indica que a veces maneja junto a otras personas.

En los últimos días, Valentina Saini dio a conocer una preocupante experiencia que vivió su hija Martina, al tomar un vehículo a través de una aplicación para transportarse a la casa de un amigo.

La actriz se encontraba en la ciudad de Valdivia cuando ocurrieron los hechos y, afortunadamente, Martina pudo escapar ilesa; sin embargo, usuarios reportaron casos en donde el individuo ha estado manejando en compañía de otras personas antes de cometer el mismo modus operandi contra algunas pasajeras.

¿Qué pasó con la hija de Vale Saini?

A través de su cuenta de Instagram, Vale Saini relató: "Se subió y al tiro notó una conducta extraña en el conductor. Por lo mismo, le pidió bajarse antes al chofer y le dijo a él: ‘Oye, me puedes dejar acá en el semáforo’ y ahí el tipo, por el espejo retrovisor la miró y le gesticuló como mordiéndose los labios y le dijo: ‘No'".

En esa misma línea, agregó: "Me llamó al tiro. Ahí me empezó a contar lo que pasó y de repente, en su voz se le generó una angustia, se empezó a acelerar y me dice: ‘Mamá, el tipo está acá, me está siguiendo. Se estacionó mamá’, con la voz llena de angustia".

Valentina le aconsejó que se acercara al primer grupo de personas que encontrara, quienes la ayudaron a llegar sana y salva a su lugar de destino; sin embargo, este martes la actriz recibió nuevos antecedentes sobre el hombre al que acusó.

"Ese mismo tipo andaba con dos más adentro del auto y mi polola no se quiso subir (...) y le decía que no había problema, que se subiera y es la misma persona que tú subiste", le escribió un usuario a Valentina.

Finalmente, la actriz concluyó: "Ya hicimos la denuncia y estoy en contacto con Uber (...) La Mati está bien. Fueron minutos muy angustiantes, pero actuó muy inteligentemente y logró salir de la situación a pesar del miedo", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: