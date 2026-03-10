 “El tipo está acá, me está siguiendo”: Hija de Vale Saini vivió momentos de terror tras viaje con chofer de aplicación - Chilevisión
Minuto a minuto
"Asumo la responsabilidad": Gabriel Boric realiza mea culpa y reconoce errores en caso Monsalve y casa de Allende Con más de 1.150 invitados: Así es el Salón de Honor donde ocurrirá el cambio de mando 2026 Padre de una joven y empresario gastronómico: Conmoción por muerte de fundador de Honesto Mike en Algarrobo Amplían detención del chofer que trasladó el cadáver hallado frente a la casa de la alcaldesa en Quinta Normal Quiénes asistirán al cambio de mando 2026: Presidentes invitados y autoridades confirmadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 22:24

“El tipo está acá, me está siguiendo”: Hija de Vale Saini vivió momentos de terror tras viaje con chofer de aplicación

Matilda tiene 16 años y logró escapar tras lo sucedido, pero a la actriz le llegaron otros relatos sobre el mismo chofer, en donde incluso se indica que a veces maneja junto a otras personas.

Publicado por CHV Noticias

En los últimos días, Valentina Saini dio a conocer una preocupante experiencia que vivió su hija Martina, al tomar un vehículo a través de una aplicación para transportarse a la casa de un amigo.

La actriz se encontraba en la ciudad de Valdivia cuando ocurrieron los hechos y, afortunadamente, Martina pudo escapar ilesa; sin embargo, usuarios reportaron casos en donde el individuo ha estado manejando en compañía de otras personas antes de cometer el mismo modus operandi contra algunas pasajeras.

¿Qué pasó con la hija de Vale Saini?

A través de su cuenta de Instagram, Vale Saini relató: "Se subió y al tiro notó una conducta extraña en el conductor. Por lo mismo, le pidió bajarse antes al chofer y le dijo a él: ‘Oye, me puedes dejar acá en el semáforo’ y ahí el tipo, por el espejo retrovisor la miró y le gesticuló como mordiéndose los labios y le dijo: ‘No'".

En esa misma línea, agregó: "Me llamó al tiro. Ahí me empezó a contar lo que pasó y de repente, en su voz se le generó una angustia, se empezó a acelerar y me dice: ‘Mamá, el tipo está acá, me está siguiendo. Se estacionó mamá’, con la voz llena de angustia".

Valentina le aconsejó que se acercara al primer grupo de personas que encontrara, quienes la ayudaron a llegar sana y salva a su lugar de destino; sin embargo, este martes la actriz recibió nuevos antecedentes sobre el hombre al que acusó.

"Ese mismo tipo andaba con dos más adentro del auto y mi polola no se quiso subir (...) y le decía que no había problema, que se subiera y es la misma persona que tú subiste", le escribió un usuario a Valentina.

Finalmente, la actriz concluyó: "Ya hicimos la denuncia y estoy en contacto con Uber (...) La Mati está bien. Fueron minutos muy angustiantes, pero actuó muy inteligentemente y logró salir de la situación a pesar del miedo", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención pensionados: Estos son los cuatro bonos que puedes recibir durante marzo 2026

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | “Le habían reventado la casa”: Hablan familiares de mujer que fue hallada en una caja en Quinta Normal

La madre pidió que se haga justicia y se esclarezca qué fue lo que pasó con su hija de 26 años, que fue encontrada sin vida en una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

10/03/2026

Quiénes asistirán al cambio de mando 2026: Presidentes invitados y autoridades confirmadas

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Una tradicional ceremonia que contará con la presencia de líderes y autoridades de todo el mundo.

10/03/2026

“Era una mujer increíble”: Habla hija de María José Duarte, víctima de la tragedia en Algarrobo

Duarte murió intentando rescatar a una mujer que había sido arrastrada por el mar en la playa Mirasol de Algarrobo.

10/03/2026

Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI realizó un operativo al interior de la residencia luego de que una exfuncionaria denunciara que los pacientes eran víctimas de maltrato.

10/03/2026