Vale Saini reveló hace cuántos años Sebastián Ramírez no visita a su hija - Chilevisión

De acuerdo con la panelista, su hija de 14 años es inteligente y "ella tampoco quiere una relación por el momento" con su padre.

La panelista Valentina Saini es una de los cuatro comensales en el nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en que hablará lo más íntimo de su relación con Sebastián Ramírez.

Recordemos que ambos tienen una hija en común, de 14 años, razón por la que el ex chico reality ha sido polémica constantemente, ya que "Tatán" ni siquiera visitaría a la adolescente.

Vale Saini y relación de su hija con Seba Ramírez

"Bueno, yo siento que a él lo conocí, el papá de mi hija, de Matilda... que no tenemos ninguna relación", partió contando Valentina en su turno de cocinar en el programa de Chilevisión.

En este sentido, Saini confesó que Sebastián no ve a Matilda (su hija) "hace 5 años más o menos, 4 años y medio, 5 algo así", sin embargo, nunca ha querido hacer intervenir a la justicia en su familia.

Si bien Saini y Ramírez se conocieron cuando la madre tenía 19 años, esta confesó que "las cosas no se dieron", por lo que no han mantenido ningún tipo de relación cercana.

"También lo veo con la Mati, porque finalmente ella sabe que no tiene un papá presente, sabe que tiene un papá", aseguró la panelista, agregando que "en algún momento se trató como de acercar".

Sobre esto último, Valentina detalló: "tengo una hija muy inteligente que es grande ahora y tiene 14 años, y ella tampoco quiere una relación por el momento".

Sin embargo, la madre no está cerrada a que las cosas cambien en algún momento. "Todas las cosas pueden cambiar quizás en algún momento, pero para mí lo único importante ahora, y siento que también me guío mucho por lo que ella sienta, es lo que tenemos ahora el día a día".