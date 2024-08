Sebastián Ramírez abandonó la casa de Gran Hermano Chile luego de intensos días en la casa más famosa del mundo. Tras un fuerte altercado, Diana Bolocco preguntó a Manuel Napoli cómo se sentía, pues fue constantemente provocado por el ex jugador. "Se merece lo peor de la vida, porque he visto lo malo en él. Cada uno tiene un demonio dentro, pero él tiene un demonio demasiado fuerte. Jamás he visto una persona así en vida, sin respeto, sin control", expresó el italiano.