Joven desaparecida en Farellones fue encontrada: GOPE confirma que Daniela Sáez está con vida - Chilevisión

La joven se encuentra desaparecida desde el miércoles 17 cuando fue a hacer trekking con un amigo al cerro La Leonera. Se perdió comunicación con ella a eso de las 15 horas de la misma jornada.

Este viernes se confirmó el hallazgo con vida de Daniela Sáez Pérez, ingeniera de 26 años desaparecida desde el 17 de diciembre, luego de ir a realizar trekking en el sector del cerro La Leonera, en Farellones.

Personal especializado del GOPE de Carabineros y Socorro Andino encabezaron los operativos terrestres y aéreos, los que dieron resultados en las últimas horas.

Familiares de la ingeniera fueron convocados al sector por las autoridades que encabezan los trabajos para comunicar que la ingeniera fue ubicada en un punto a 4.700 metros sobre el nivel del mar.

“A las 18:50 horas, con un procedimiento técnico realizado por personal del GOPE, es trasladada Daniela con vida a la Clínica Los Andes”, informaron desde Carabineros.

Respecto al lugar en donde fue encontrada la joven, la autoridad policial detalló que se trata de un “sector que es bastante complejo” dada las condiciones del terreno.

Joven se extravió realiazando trekking

La madrugada del miércoles 17 de diciembre, Daniela Sáez Pérez salió a realizar trekkeing en compañía de un amigo, iniciando el recorrido desde el sector de La Parva.

Sin embargo, el acompañante no pudo seguir adelante debido a las exigencias del terreno y se quedó esperando el sector de cerro El Pintor a eso de las 5 de la mañana.

La joven decidió continuar el recorrido en solitario solo portando su teléfono celular y sin elementos de apoyo como linterna o baterías, pero manteniendo comunicación.

El último mensaje que envió fue a las 15:00 horas, en el que Daniela Sáez expresó que se encontraba perdida, siendo ese el útlimo contacto que se tuvo con ella.