Buscan a joven de 26 años desaparecida en Farellones: Se extravió a 4 mil metros “sin linterna ni batería” - Chilevisión

 Buscan a joven de 26 años desaparecida en Farellones: Se extravió a 4 mil metros "sin linterna ni batería"
19/12/2025 10:45

Buscan a joven de 26 años desaparecida en Farellones: Se extravió a 4 mil metros “sin linterna ni batería”

La joven desapareció hace un par de días y la búsqueda aún no ha arrojado resultados. Además, se ha visto dificultada por las condiciones meteorológicas.

Publicado por CHV Noticias

Continúa la emergencia por la búsqueda de Daniela Sáez Pérez, una joven de 26 años que está en calidad de desaparecida tras ir a practicar trekking en el sector del cerro La Leonera, en Farellones.

De acuerdo a la información recopilada, la mujer y un amigo suyo iniciaron el ascenso desde el sector de La Parva durante la madrugada del 17 de diciembre. 

No obstante, las exigencias físicas del terreno impidieron que el hombre siguiera con el trayecto, por lo que optó por esperar en el sector de cerro El Pintor. 

La joven continuó el recorrido sin linterna ni bateria, solo portando su teléfono celular. Aunque siguieron en contacto por WhatsApp, la comunicación se interrumpió cerca de las 15:00 horas, lo que hoy figura como el último registro de la joven extraviada.

Operativos de búsqueda de Daniela Sáez

Este jueves, personal especializado como GOPE y Socorro Andino realizó operativos terrestres y aéreos en la zona, los que culminaron sin resultado. 

Una de las principales complicaciones son las condiciones meteorológicas de la zona, entre las que destacan las bajas temperaturas y escasa visibilidad.

La zona de la desaparición de la joven es un sendero entre los cerros Pintor y Leonera, denominado como Cancha de Carreras.

