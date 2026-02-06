 VIDEO | A punto de llorar: Lebryze mostró su reacción al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central Condenan a autor de femicidio de joven en San Vicente de Tagua Tagua Carabineros detiene a exhibicionista por actos de connotación sexual en vía pública en Puerto Montt Detienen a mujer por estafa y otras defraudaciones a damnificados por incendios forestales Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 13:24

VIDEO | A punto de llorar: Lebryze mostró su reacción al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile

Diego Bazaes vio el triunfo de la joven en medio del público en el Movistar Arena y registró su emoción en el momento exacto en el que dieron como ganadora a la ex Gran Hermano.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Skarleth Labra se convirtió en la ganadora de Fiebre de Baile arrasando con el apoyo del público con un 43% de los votos. 

En su gran noche en el Movistar Arena tuvo la compañía de sus seres queridos que aparecieron en pantalla. Pero en medio del mar de gente también estuvoDiego Bazaes, también conocido como Lebryze.

El exparticipante de la segunda temporada de Gran Hermano supuestamente mantendría una relación desde hace varios meses con la joven, pero nunca lo han confirmado, aunque sí han hablado del romance

El cantante estuvo presente en la gran noche de Skarleh Labra y vio desde el público como su enamorada consiguió el gran premio.

Lebryze registró el video del triunfo de Skar en un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde se mostró muy emocionado por el logro, incluso al borde de las lágrimas. 

La reacción de Lebryze al triunfo de Skar en Fiebre de Baile 

@lebryze__ Muy feliz por ella❤️❤️❤️ se lo merece 👑🏆 @Skarleeeeth🧝🏻‍♀️ ganadora oficial de #fiebredebailechv ♬ sonido original - LeBryze⚡️

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026