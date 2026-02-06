VIDEO | A punto de llorar: Lebryze mostró su reacción al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile - Chilevisión

Diego Bazaes vio el triunfo de la joven en medio del público en el Movistar Arena y registró su emoción en el momento exacto en el que dieron como ganadora a la ex Gran Hermano.

Skarleth Labra se convirtió en la ganadora de Fiebre de Baile arrasando con el apoyo del público con un 43% de los votos.

En su gran noche en el Movistar Arena tuvo la compañía de sus seres queridos que aparecieron en pantalla. Pero en medio del mar de gente también estuvoDiego Bazaes, también conocido como Lebryze.

El exparticipante de la segunda temporada de Gran Hermano supuestamente mantendría una relación desde hace varios meses con la joven, pero nunca lo han confirmado, aunque sí han hablado del romance.

El cantante estuvo presente en la gran noche de Skarleh Labra y vio desde el público como su enamorada consiguió el gran premio.

Lebryze registró el video del triunfo de Skar en un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde se mostró muy emocionado por el logro, incluso al borde de las lágrimas.

La reacción de Lebryze al triunfo de Skar en Fiebre de Baile