VIDEO | Skar Labra reveló quién fue su rival más desafiante en la final de Fiebre de Baile - Chilevisión

Este miércoles la edición 2025 de Fiebre de Baile llegó a su final coronando a Skarleth Labra como la gran ganadora del programa, sin embargo, la bailarina confesó cuál de sus compañeros finalistas fue su mayor rival en la última competencia.

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel fueron los tres participantes que acompañaron a Skar en la recta final del programa para llevarse el premio mayor.

Advesario principal de Skarleth

Skarleth Labra compartió con Chilevisión noticias quién de los finalistas fue el que significaba un mayor desafío.

La joven bailarina aseguró que hubo uno de los competidores que podría haberle quitado el título de campeona del estelar.

"Mi principal contrincante era Princesa (Alba) porque es demasiado seca y disciplinada, muy exigente con ella misma", confesó.

Posterior a eso agregó: "Todos los que llegamos a la final somos grandes ganadores porque lo dimos todo".