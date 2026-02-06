 Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: “Jamás lo hubiésemos imaginado” - Chilevisión
Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: "Jamás lo hubiésemos imaginado"
06/02/2026 11:49

Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: “Jamás lo hubiésemos imaginado”

El fondo de más de $2.000 millones ayudará a 164 trabajadores de la compañía a reconstruir sus hogares. Se espera que las primeras viviendas estén listas en los próximos 60 días.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La compañía DP World, operaria del terminal portuario de Lirquén, anunció la creación de un fondo de más de $2 mil millones para apoyar a los 164 trabajadores que perdieron sus viviendas producto de los incendios forestales.

Dos trabajadores de la empresa, vale recordar, fallecieron en el marco de la emergencia. Por esto, desde la firma adelantaron que esperan que las primeras casas estén instaladas en 60 días.

"Con esta iniciativa, estamos apoyando a 164 trabajadores que han perdido sus hogares a través de un fondo de más de $2.000 millones, que se gestionará para ayudar a reemplazar o reconstruir las viviendas afectadas", declaró Curtis Doiron, CEO de DP World en Chile.

Michael Spoerer, gerente general de DP World en Lirquén, agregó que "desde el primer momento de esta tragedia, nuestra prioridad ha sido contactar a cada trabajador y activar canales de contención y ayuda, porque muchas familias necesitan un lugar seguro donde vivir".

"Hoy seguimos trabajando unidos, con un compromiso que no termina en la emergencia: este aporte que estamos realizando busca apoyar la fase de reconstrucción y entregar a nuestros trabajadores y sus familias algo esencial en este momento: una casa”, complementó.

Trabajadores celebraron millonario aporte de DP WORLD

La medida fue celebrada por la Federación de Trabajadores Eventuales de DP World en Lirquén, quienes destacaron el millonario aporte que harán a las familias de la comuna que resultó devastada por los siniestros.

"Es un aporte significativo para levantarse del suelo y es un gran impulso para volver a la normalidad. Esta ayuda de DP World nos permitirá pararnos más rápido", declaró Juan Carlos Quezada, presidente de la organización.

Por su parte, Alejandro Albornoz, vicepresidente de la Federación de Trabajadores Contratados de DP World en Lirquén, dijo que “esta ayuda es muy generosa e importante, y trae tranquilidad a los trabajadores y sus familias. Es más de lo que jamás hubiésemos imaginado”.

