Horror en EEUU: Funeraria escondió 189 cuerpos y entregó hormigón en lugar de cenizas a las familias - Chilevisión

En un trágico caso que ha afectado a cientos de familias, Jon y Carie Hallford, propietarios Return to Nature Funeral Home en Colorado, se declararon culpables de múltiples cargos después de que se descubrieran los cadáveres en descomposición.

En uno de los capítulos finales de un caso que ha causado conmoción e impacto en partes iguales en Estados Unidos, este viernes conocerán su sentencia los dos propietarios de una funeraria que se declararon culpables por cargos de abuso de cadáveres.

Se trata de Jon Hallford, quien enfrenta entre 30 y 50 años de cárcel luego que se descubrieran 190 cadáveres en descomposición en las instalaciones. Los investigadores creen que entregaron hormigón seco a las familias en lugar de sus cenizas.

Estos cuerpos en descomposición estaban amontonados con insectos y fluido de descomposición cubriendo el suelo. Los restos de adultos, bebés y fetos, en tanto, se conservaban a temperatura ambiente.

Carie Hallford, la otra implicada, enfrenta entre 25 y 35 años, aunque conocerá su sentencia en abril. En 2024, un tribunal civil les había ordenado pagar 950 millones de dólares a las familias, aunque debido a su insolvencia financiera, fue más bien una medida simbólica.

Tanto Jon como Carie se declararon también culpables de cargos de fraude federal después de que los fiscales dijeran que habían engañado al gobierno con casi 900.000 dólares en ayuda para pequeñas empresas durante la era de la pandemia

De acuerdo con AP, el primero fue sentenciado a 20 años de prisión por ese caso. Dijo al juez que abrió la funeraria para tener un impacto positivo en la vida de las personas, "luego todo se descontroló por completo, especialmente yo". "Todavía me odio por lo que hice", declaró.

Así descubrieron los cadáveres en la funeraria

Este caso ha llevado a los legisladores de Colorado a reforzar la normativa sobre las funerarias, incluyendo la obligación de obtener una licencia y las inspecciones rutinarias, para evitar tragedias similares en el futuro.

Los cuerpos fueron descubiertos en 2023 después de que los vecinos se quejaran del olor que emanaba del edificio. Las autoridades que acudieron al lugar encontraron una mancha que salía de la puerta principal, la cual era resultado de la descomposición de los cuerpos.

Además se constató que entre 2020 y 2023, Jon Hallford compró más de 270 kilos de mezcla de concreto y los investigadores sospechan que la pareja la depositó en urnas en lugar de cenizas.