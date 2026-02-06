 Horror en EEUU: Funeraria escondió 189 cuerpos y entregó hormigón en lugar de cenizas a las familias - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs “Nos peleamos, nos abuenamos”: Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: “Jamás lo hubiésemos imaginado” Hija de Sebastián Piñera recuerda al fallecido expresidente con íntima foto: “Ya van dos años...” Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 13:15

Horror en EEUU: Funeraria escondió 189 cuerpos y entregó hormigón en lugar de cenizas a las familias

En un trágico caso que ha afectado a cientos de familias, Jon y Carie Hallford, propietarios Return to Nature Funeral Home en Colorado, se declararon culpables de múltiples cargos después de que se descubrieran los cadáveres en descomposición.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

En uno de los capítulos finales de un caso que ha causado conmoción e impacto en partes iguales en Estados Unidos, este viernes conocerán su sentencia los dos propietarios de una funeraria que se declararon culpables por cargos de abuso de cadáveres.

Se trata de Jon Hallford, quien enfrenta entre 30 y 50 años de cárcel luego que se descubrieran 190 cadáveres en descomposición en las instalaciones. Los investigadores creen que entregaron hormigón seco a las familias en lugar de sus cenizas.

Estos cuerpos en descomposición estaban amontonados con insectos y fluido de descomposición cubriendo el suelo. Los restos de adultos, bebés y fetos, en tanto, se conservaban a temperatura ambiente.

Carie Hallford, la otra implicada, enfrenta entre 25 y 35 años, aunque conocerá su sentencia en abril. En 2024, un tribunal civil les había ordenado pagar 950 millones de dólares a las familias, aunque debido a su insolvencia financiera, fue más bien una medida simbólica.

Tanto Jon como Carie se declararon también culpables de cargos de fraude federal después de que los fiscales dijeran que habían engañado al gobierno con casi 900.000 dólares en ayuda para pequeñas empresas durante la era de la pandemia

De acuerdo con AP, el primero fue sentenciado a 20 años de prisión por ese caso. Dijo al juez que abrió la funeraria para tener un impacto positivo en la vida de las personas, "luego todo se descontroló por completo, especialmente yo". "Todavía me odio por lo que hice", declaró.

Así descubrieron los cadáveres en la funeraria

Este caso ha llevado a los legisladores de Colorado a reforzar la normativa sobre las funerarias, incluyendo la obligación de obtener una licencia y las inspecciones rutinarias, para evitar tragedias similares en el futuro. 

Los cuerpos fueron descubiertos en 2023 después de que los vecinos se quejaran del olor que emanaba del edificio. Las autoridades que acudieron al lugar encontraron una mancha que salía de la puerta principal, la cual era resultado de la descomposición de los cuerpos.

Además se constató que entre 2020 y 2023, Jon Hallford compró más de 270 kilos de mezcla de concreto y los investigadores sospechan que la pareja la depositó en urnas en lugar de cenizas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026