Gabriel Urzúa se sincera tras su segundo lugar en Fiebre de Baile: “Para mí fue una revelación” - Chilevisión

El actor que quedó en segundo lugar tras Skarleth Labra, conversó con CHV Noticias sobre su recorrido por la competencia, el cariño que ganó del público y apoyo que tuvo de su expareja en especial durante el último mes.

Gabriel Urzúa se quedó con el segundo lugar en Fiebre de Baile tras una definición con dos de las favoritas de la temporada.

El actor consiguió un 28% de apoyo popular, solo superado por la ganadora Skarleth Labra (43%), ratificando su lugar como una de las revelaciones de la temporada no solo con sus pasos de baile, sino también con su capacidad interpretativa ampliamente destaca por el jurado.

En conversación con CHV Noticias, el denominado "rey de la antichimuchina" -como lo bautizó Diana Bolocco- analizó su paso por el estelar de de baile y entregó las claves que lo convirtieron en uno de los participantes más fuertes.

La revelación en Fiebre de Baile

Gabriel Urzúa comenzó con timidez en la pista de baile, pero su talento llamó rápidamente la atención del jurado y en especial del público, sin necesidad de entrar en polémicas.

-¿Cuáles fueron las claves para evitar la “chimuchina” hasta la final?

Por un lado sirvió la experiencia que he tenido hasta antes del programa. Yo soy actor y me he visto involucrado en ciertos comentarios de páginas sobre -por ejemplo- mis relaciones sentimentales y eso, y la verdad es que aprendí hace un tiempo a que eso no existiera como tema en mi cabeza.

Creé como un escudo muy claro en mi mente que no permite en lo absoluto mezclar vida íntima con mi vida laboral, es como un principio ético. Entonces es fácil para mi no engancharme con ningún comentario o cualquier cuestión que se esté hablando.

-Te acostumbramos a ver en tele, teatro y cine, por eso tal vez sorprendió tu participación, ¿te consideras la gran revelación de Fiebre de Baile?

Me imagino que eso lo responderán las mismas personas, uno no se puede decir a sí mismo que es una revelación, es medio extraño. Pero sí considero que haber llegado a la final para mí sí es de alguna manera una revelación, desde mis capacidades. No sé si cabe como concepto la revelación, pero sí es una sorpresa.

Ayer hablaba con Princesa Alba que me decía algo que me hizo mucho sentido que tiene que ver con que los actores más allá de hacer o no teleseries, es verdad que no se conoce a la persona. Estás ahí pero no se hace una conexión tan directa como en este tipo de programas.

Ella misma me decía 'yo no tenía idea quién eras tú y ahora que te voy conociendo cacho que tienes series en Amazon y películas en Netflix'. Entonces de alguna u otra manera el programa sí da para volverse más conocido.

Pone sus fichas en la nueva temporada

A minutos de iniciar sus vacaciones familiares, el actor adelantó lo que le gustaría ver en la nueva temporada de Fiebre de Baile que comienza en marzo y se la jugó con algunas predicciones.

-Tu bailarina Geraldine Muñoz también se convirtió en una revelación anando el cariño del público, ¿en qué te gustaría verla artisticamente a futuro?

Geral es una bailarina increíble y joven, y veo que los cabros sub 30 se manejan harto en un mundo medio abierto y expuesto. Súmale que es talentosa, bella, simpática, lo tiene todo. Me imaginó que estará en un Fiebre de Baile 2, la veo ahí en un futuro cercano. Realmente es una artista increíble.

- ¿A qué actores que te gustaría ver en la próxima temporada?

No son muchos, pero pienso en Andrew Bargsted, José Antonio Raffo, Fran Walker, Fiebelkorn, Carmen Gloria Bresky y Francisco Dañobeitía, quienes tienen condiciones para el canto, para el baile, que son actores de teatro musical hace rato y tiene un espacio increíble, me imagino a cualquiera de ellos en la competencia.

Apoyo familiar a toda prueba

Durante los cuatro meses de competencia en Fiebre de Baile, Gabriel Urzúa estuvo en paralelo trabajando en diferentes proyectos y obras de teatro. En último mes incluso estuvo hasta en cinco producciones, tiempo en que contó con el apoyo de su expareja y madre de su hija Luisa, la también actriz Camen Zabala.

-Cada vez que tuviste la oportunidad le dedicaste tus bailes a tu hija, ¿qué opinión te dio sobre tu participación?

Carmen me mandó un video de Luchi muy emocionada por haber visto algo de la final.

He sido súper apañado por Carmen y en este mes, que no solo estuve con Fiebre de Baile sino también con funciones de teatro, cinco obras de teatro distintas en enero y justo coincidió con las vacaciones de mi chiquita. Las pasó en enero con Carmen y ahora viene conmigo para pasarlo todo febrero.