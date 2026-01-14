“Disfruto mucho de estar con ella”: Gabriel Urzúa rompió el silencio por relación con su bailarina de Fiebre de Baile - Chilevisión

El actor enfrentó los rumores sobre un posible romance con su compañera de competencia y reveló la verdad de su relación tras una pregunta de Vasco Moulian.

Gabriel Urzúa y su bailarina Geraldine Muñoz se hicieron cargo de los rumores que circulan hace varias semanas sobre un posible romance en medio de Fiebre de Baile.

El actor ha destacado como uno de los más fuertes a lo largo de la competencia de baile, pero también ha llamado la atención por su vida sentimental.

Luego de varias semanas de rumores de quiebre con la también actriz María Gracia Omegna, confirmó que estaba soltero. Sin embargo, eso levantó otras sospechas sobre un posible romance con su bailarina.

¿Posible romance entre Gabriel y Geraldine?

Tras ser consultados por Vasco Moulian, Gabriel Urzúa y Geraldine Muñoz contaron la verdad de su relación.

“Yo lo que puedo decir es que lo que hay de cierto es que le tengo mucho cariño. La quiero mucho y he descubierto en ella a una amiga increíble, una persona que admiro y que respeto”, inició diciendo el actor.

En ese sentido, aclaró que “quizá son ese tipo de cosas uno le entregaría a alguien que le gusta o que quiere, pero no es el caso porque como la respeto, también respeto su vida íntima y privada”.

“Disfruto mucho de estar con ella y aprender con ella… Su humor y todo, es una excelente compañera, pero definitivamente no hay nada más”, aseguró.

Por su parte, Muñoz aseguró que “encontré un amigo bacán, no pensé que iba a formar una amistad con Gabo y claro, esas noticias están desde que empezó la primera semana de ensayos, entonces no, no es real”.

De paso, le envió un mensaje a su pololo, Felipe Galindo: “Lo amo y gracias por acompañarme siempre”.