 “Cuando llegas a tu casa...”: Diana Bolocco descolocó a Gabriel Urzúa en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 19:58

¿Está soltero? La pregunta de Diana Bolocco que descolocó a Gabriel Urzúa en Fiebre de Baile

La animadora del estelar elogió la presentación del actor y después lo sorprendió con una pregunta sobre su vida amorosa, encendiendo rumores en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Gabriel Urzúa encendió rumores de quiebre amoroso tras una pregunta de Diana Bolocco después de su reciente presentación en Fiebre de Baile.

La animadora del estelar de Chilevisión elogió la actuación de Urzúa y después lo sorprendió con una directa pregunta: "¿Tú cuando llegas a tu casa celebras tus triunfos con alguien?".

Ante esto, el actor respondió: "Sí, con Juan... mi gato", desatando las risas del público. Luego, agregó que "y con Luisa, mi hija, que le mando muchos besitos".

“O sea, ¿no estás pololeando?”,  insistió Bolocco, a lo que el intérprete reconoció que "no convivo con nadie".

"¿Y pololeando puertas afuera?", preguntó Diana. "Vamos a dejarlo ahí, muchas gracias", sinceró Urzúa para cerrar el tema. 

Tras este incómodo momento, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre una posible separación de Urzúa con la actriz María Gracia Omegna. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado el quiebre.

Revisa el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025