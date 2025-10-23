“Cuando llegas a tu casa...”: Diana Bolocco descolocó a Gabriel Urzúa en Fiebre de Baile - Chilevisión

La animadora del estelar elogió la presentación del actor y después lo sorprendió con una pregunta sobre su vida amorosa, encendiendo rumores en redes sociales.

Gabriel Urzúa encendió rumores de quiebre amoroso tras una pregunta de Diana Bolocco después de su reciente presentación en Fiebre de Baile.

La animadora del estelar de Chilevisión elogió la actuación de Urzúa y después lo sorprendió con una directa pregunta: "¿Tú cuando llegas a tu casa celebras tus triunfos con alguien?".

Ante esto, el actor respondió: "Sí, con Juan... mi gato", desatando las risas del público. Luego, agregó que "y con Luisa, mi hija, que le mando muchos besitos".

“O sea, ¿no estás pololeando?”, insistió Bolocco, a lo que el intérprete reconoció que "no convivo con nadie".

"¿Y pololeando puertas afuera?", preguntó Diana. "Vamos a dejarlo ahí, muchas gracias", sinceró Urzúa para cerrar el tema.

Tras este incómodo momento, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre una posible separación de Urzúa con la actriz María Gracia Omegna. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado el quiebre.