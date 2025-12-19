“Dobló sin señalizar”: María José Prieto sufrió accidente y mostró cómo quedó tras ser impactada por camión - Chilevisión

La intérprete fue hasta su cuenta de Instagram para compartir fotografías de los rasmillones y moretones en sus manos y rodillas tras caer con su scooter en una ciclovía.

La actriz María José Prieto preocupó este jueves a sus seguidores al compartir imágenes de las graves heridas con las que quedó tras sufrir un accidente en scooter.

Así lo dio a conocer a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde mostró registros de sus manos y rodillas tras caer en el medio de transporte producto de un accidente.

La esposa del también actor Cristián Campos relató brevemente lo ocurrido y contó que transitaba por una ciclovía cuando un camión dobló sin respetar la vía exclusiva.

"Todo lo que es una caída en scooter", escribió la intérprete en la red social, texto que acompañó con cuatro fotografías de los rasmillones y moretones en sus extremidades.

Junto a lo anterior, Prieto también hizo un especial llamado a sus seguidores: "A cuidarse que está todo muy alterado en estas fechas. Un camión dobla sin señalizar, sin respetar ciclovía".

Finalmente, aunque afortunadamente no sufrió lesiones de mayor gravedad, Prieto cerró su mensaje instando a quienes ocupan estos vehículos a ocupar elementos de protección: "A ponerse casco!!", concluyó.