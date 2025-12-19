 “Dobló sin señalizar”: María José Prieto sufrió accidente y mostró cómo quedó tras ser impactada por camión - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue el emotivo funeral de Paul Cristoffer Valenzuela, bombero fallecido en incendio de Santiago Registro Civil descarta hackeo tras alerta por supuesta filtración de datos VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas Estaba a más de 4.000 metros: Así fue el rescate de más de 4 horas de joven desaparecida en Farellones Formalizan a 47 gendarmes de red de corrupción: Nueve agrupaciones criminales pagaban a funcionarios
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/12/2025 17:40

“Dobló sin señalizar”: María José Prieto sufrió accidente y mostró cómo quedó tras ser impactada por camión

La intérprete fue hasta su cuenta de Instagram para compartir fotografías de los rasmillones y moretones en sus manos y rodillas tras caer con su scooter en una ciclovía.

Publicado por CHV Noticias

La actriz María José Prieto preocupó este jueves a sus seguidores al compartir imágenes de las graves heridas con las que quedó tras sufrir un accidente en scooter.

Así lo dio a conocer a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde mostró registros de sus manos y rodillas tras caer en el medio de transporte producto de un accidente.

La esposa del también actor Cristián Campos relató brevemente lo ocurrido y contó que transitaba por una ciclovía cuando un camión dobló sin respetar la vía exclusiva.

"Todo lo que es una caída en scooter", escribió la intérprete en la red social, texto que acompañó con cuatro fotografías de los rasmillones y moretones en sus extremidades.

Junto a lo anterior, Prieto también hizo un especial llamado a sus seguidores: "A cuidarse que está todo muy alterado en estas fechas. Un camión dobla sin señalizar, sin respetar ciclovía".

Finalmente, aunque afortunadamente no sufrió lesiones de mayor gravedad, Prieto cerró su mensaje instando a quienes ocupan estos vehículos a ocupar elementos de protección: "A ponerse casco!!", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

“Dobló sin señalizar”: María José Prieto sufrió accidente y mostró cómo quedó tras ser impactada por camión

La intérprete fue hasta su cuenta de Instagram para compartir fotografías de los rasmillones y moretones en sus manos y rodillas tras caer con su scooter en una ciclovía.

19/12/2025

Investigan “ejecución” en vía pública en Peñalolén: Lo que se sabe de la víctima amarrada y baleada

Funcionarios policiales informaron que la víctima sería un hombre de entre 30 y 35 años, con identidad desconocida, pero que sería de nacionalidad extranjera.

19/12/2025

“Entréguenmelo al tiro”: Aka4.20 causó revuelo tras protagonizar accidente de tránsito en La Reina

El artista tuvo el accidente el mismo día en que Ignacia Antonia, pareja y madre de su bebé, había sido dada de alta en la clínica por el nacimiento de su hija.

19/12/2025