Interno mató a su compañero y habría practicado canibalismo con su cuerpo: Gendarmería investiga causas - Chilevisión

La información fue confirmada por personal de Gendarmería a través de un comunicado, en el que detallaron la participación de terceros.

Durante la jornada de este domingo se reportó un macabro asesinato al interior del Complejo Penitenciario de La Serena.

De acuerdo a información de Gendarmería, un interno habría asesinado a su compañero y practicado canibalismo con su cuerpo.

"El hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro, efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda", detallaron desde la institución penitenciaria.

Investigan muerte de reo al interior de cárcel en La Serena

Según los antecedentes recopilados, el homicidio se habría producido en el módulo 91 del centro penitenciario y fue descubierto durante la rutina de desencierro por parte del personal a cargo.

En el comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería de Coquimbo detalló que el cuerpo presentaba "lesiones atribuibles a la intervención de terceros".

Mientras que otras fuentes señalaran que, tras ser asesinado, el o los autores habrían realizado prácticas de canibalismo con la cara de la víctima.