 Interno mató a su compañero y habría practicado canibalismo con su cuerpo: Gendarmería investiga causas - Chilevisión
Minuto a minuto
Registran violento asalto armado en outlet de Santiago: es el segundo del día Interno mató a su compañero y habría practicado canibalismo con su cuerpo: Gendarmería investiga causas Incendio forestal afecta al Parque de los Reyes en Santiago: Ocho compañías de bomberos en el lugar Conmoción por muerte de joven futbolista voluntario en zonas de incendio: Investigan posible virus Hanta “Hoy estaría de cumpleaños...”: Hermana de Krishna Aguilera compartió emotivo mensaje y registros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/02/2026 19:38

Interno mató a su compañero y habría practicado canibalismo con su cuerpo: Gendarmería investiga causas

La información fue confirmada por personal de Gendarmería a través de un comunicado, en el que detallaron la participación de terceros.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este domingo se reportó un macabro asesinato al interior del Complejo Penitenciario de La Serena. 

De acuerdo a información de Gendarmería, un interno habría asesinado a su compañero y practicado canibalismo con su cuerpo. 

"El hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro, efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda", detallaron desde la institución penitenciaria. 

Investigan muerte de reo al interior de cárcel en La Serena

Según los antecedentes recopilados, el homicidio se habría producido en el módulo 91 del centro penitenciario y fue descubierto durante la rutina de desencierro por parte del personal a cargo. 

En el comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería de Coquimbo detalló que el cuerpo presentaba "lesiones atribuibles a la intervención de terceros".

Mientras que otras fuentes señalaran que, tras ser asesinado, el o los autores habrían realizado prácticas de canibalismo con la cara de la víctima. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Mamá, no se abre”: Cámara registra el angustioso momento en que sismo sacudió al norte del país

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una familia comienza a percibir el sismo de 5,8 que sacudió a la región de Tarapacá, la tarde de este domingo.

08/02/2026

Investigan asalto con arma de guerra al interior de mall en Santiago: sujetos se dieron a la fuga

Los delincuentes habrían ingresado a una tienda de telefonía ubicada al interior del centro comercial.

08/02/2026

“No puedo más de amor y orgullo”: Camila Vallejo comparte emotivas fotos del primer cumpleaños de su hijo

Usuarios de Instagram llenaron de comentarios el post de la ministra vocera de gobierno. "Diste tus primeros 12 pasitos y ya definitivamente te lanzaste a la vida", contó.

08/02/2026

¿Seguirá sus pasos? Nieta de Sebastián Piñera reconoce tener “un gusto grande por la política”

"Nadie sabe lo que el futuro nos depara", dijo Esperanza Rossel Piñera, hija de Magdalena Piñera Morel, quien recordó a su abuelo y fallecido mandatario con emotivas palabras.

08/02/2026