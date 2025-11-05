 “No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro - Chilevisión
05/11/2025 18:46

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

Publicado por CHV Noticias

María José Prieto vivió un particular momento con el vidente peruano Roberto Granda, quien lanzó una predicción en vivo sobre su futuro.

Durante una entrevista en el programa Almorzando Porcel, conducido por Ignacio Gutiérrez, el psíquico leyó las cartas a Prieto, quien le consultó sobre su porvenir en el ámbito laboral.

"Eres una mujer bastante perseverante y guerrera, el tema económico para ti es algo fundamental. Lo bueno es que eres una persona que planifica su futuro", partió diciendo Granda.

Luego, sorprendió a la actriz sobre una eventual llegada a la política. "Se vienen grandes proyectos, has sido invitada a la política a ser congresista o diputada, porque estás puesta para eso", afirmó.

Prieto descartó su interés en participar en algún cargo de elección popular. Sin embargo, el vidente insistió en su teoría, asegurando que "ahorita no, pero para adelante marca eso".

"¿Te ves en el Congreso alguna vez?", preguntó Gutiérrez, a lo que la esposa de Cristián Campos sinceró que "no me veo".

María José Prieto busca legislar por "mafia de denuncias falsas"

En la misma entrevista, María José lanzó acusaciones contra la "mafia de abogados falsos", después del proceso judicial que enfrentó su esposo Cristián Campos por una denuncia de abuso sexual.

"En el caso de Cristián, imagínate, que ni siquiera, en primera instancia, le hicieron un peritaje psicológico a él. Eso se lo saltó el juez en primera instancia", apuntó Prieto.

También aseguró en que ese período enfrentó el juicio público, recibiendo insultos en redes sociales. "Recibí una cantidad de comentarios insólitos y brutales, que realmente fue muy duro. Y sororidad, ni una, impresionante...", emplazó.

Además, la actriz manifestó su interés en que este tipo de "falsas fundaciones" y "falsas pericias" sean legisladas en el Congreso.

