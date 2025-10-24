 “Momento de florecer”: María José Prieto habla de su futuro laboral tras sobreseimiento de Cristián Campos - Chilevisión
24/10/2025 08:41

“Momento de florecer”: María José Prieto habla de su futuro laboral tras sobreseimiento de Cristián Campos

La actriz aseguró que próximamente tendrá un rol en una película y en noviembre realizará un encuentro en Puerto Varas donde enseñará yoga.

Publicado por Gabriela Valdés

María José Prieto habló sobre su vida personal y laboral luego del sobreseimiento de su marido, Cristián Campos.

Hay que recordar que en el ámbito judicial, el actor fue sobreseído por la Corte de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema. Esto ocurrió a pesar de que, en primera instancia, el juez Edgardo Gutiérrez acreditó tres hechos de connotación sexual en perjuicio de Raffaella di Girolamo, los cuales estaban prescritos.

"Mi momento de florecer con todo"

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz detalló que este último tiempo "ha sido una primavera luminosa, un momento muy bonito y bueno, con un final feliz. Estamos súper contentos de cómo se han dado las cosas y ves que, con convicción, amor y fuerza, al final las cosas pueden salir bien".

"Lo bueno es que estamos ahora esperando que se reactiven los trabajos. De a poquito se han empezado a reactivar", agregó Pietro.

En esa línea, dio detalles de lo que se viene en el ámbito laboral, señalando que próximamente tendrá un rol en una película y en noviembre dirigirá un encuentro en Puerto Varas enfocado en prácticas de yoga para un buen funcionamiento hormonal.

Con respecto a cómo vivió todo el proceso judicial de su marido, Prieto reveló que "fue tan largo, expuesto e ingrato. Pero la gente empezó a entender de lo que se trataba esta historia, y gracias a los fallos contundentes de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, Cristián salió totalmente absuelto".

También, habló sobre su marido y en qué ámbito laboral lo imagina para el futuro: "Está pintado para la radio. Cristián es una persona tan informada, tan inteligente y, en este momento de su vida, ya tiene 69 años y va para los 70, es la maestría de las personas. ¿Por qué encasillarse en actuar? Siento que tiene mucho más que entregar. Es su momento y también mi momento de florecer con todo".

