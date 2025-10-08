 “El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? Harold Mayne-Nicholls confirma la muerte de su madre, María Soledad Sécul: “Seguiremos tu legado” Emergencia sanitaria a metros de hospital en San Bernardo: Se rompió matriz con aguas servidas Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega y solicitará “medidas de protección" para Nabila Rifo Denuncian realización de despedida de soltera en Hospital de Antofagasta: Hecho causó indignación en redes sociales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 09:35

“El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento

El actor de 69 años habló sobre sus proyecciones laborales tras la acusación sobreseída por presunto abuso sexual contra su hijastra.

Publicado por CHV Noticias

Cristián Campos rompió el silencio respecto a su futuro laboral y habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en teleseries, tras haber sido sobreseído del proceso judicial en su contra por presunto abuso sexual. 

Ahora, en una conversación con El Filtrador, el actor de 69 años afirmó que "no me he reinventado" porque desde hace 50 años que se "inventó" en la actuación.  

Cristián Campos rompe el silencio y revela inminente regreso a teleseries 

Cistián Campos, reconocido por interpretar a Greco en La Madrastra, reveló cuáles son sus proyecciones laborales y aseguró que su regreso a la actuación es solo cosa de tiempo. 

"El que nace chicharra, muere cantando. Así que en cualquier momento me volverán a ver haciendo teleseries, series o teatro, actuando o dirigiendo", afirmó. 

En la misma línea, agregó que no ha sentido la necesidad de reinventarse. "Estoy bien y con muchas ganas", finalizó. 

El intérprete lleva un largo tiempo fuera de las pantallas y sus apariciones en salas de teatro han sido ocasionales; de hecho, en abril de este año señaló a The Clinic "estar viviendo de ahorros". 

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó en agosto, de forma unánime, el sobreseimiento definitivo de Cristián Campos. De esta manera, se puso fin a las acusaciones realizadas por Raffaella di Girolamo por presunto abuso sexual en su contra.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas

El imputado de 36 años será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

08/10/2025

Se viene eliminación en Fiebre de Baile: Los 4 famosos que quedaron en riesgo

Los perdedores de los duelos del pasado domingo se enfrentaron para evitar la eliminación. Sin embargo, cuatro participantes fueron los peores evaluados y arriesgan dejar la competencia.

08/10/2025

“El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento

El actor de 69 años habló sobre sus proyecciones laborales tras la acusación sobreseída por presunto abuso sexual contra su hijastra.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025