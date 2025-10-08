“El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento - Chilevisión

El actor de 69 años habló sobre sus proyecciones laborales tras la acusación sobreseída por presunto abuso sexual contra su hijastra.

Cristián Campos rompió el silencio respecto a su futuro laboral y habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en teleseries, tras haber sido sobreseído del proceso judicial en su contra por presunto abuso sexual.

Ahora, en una conversación con El Filtrador, el actor de 69 años afirmó que "no me he reinventado" porque desde hace 50 años que se "inventó" en la actuación.

Cristián Campos rompe el silencio y revela inminente regreso a teleseries

Cistián Campos, reconocido por interpretar a Greco en La Madrastra, reveló cuáles son sus proyecciones laborales y aseguró que su regreso a la actuación es solo cosa de tiempo.

"El que nace chicharra, muere cantando. Así que en cualquier momento me volverán a ver haciendo teleseries, series o teatro, actuando o dirigiendo", afirmó.

En la misma línea, agregó que no ha sentido la necesidad de reinventarse. "Estoy bien y con muchas ganas", finalizó.

El intérprete lleva un largo tiempo fuera de las pantallas y sus apariciones en salas de teatro han sido ocasionales; de hecho, en abril de este año señaló a The Clinic "estar viviendo de ahorros".

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó en agosto, de forma unánime, el sobreseimiento definitivo de Cristián Campos. De esta manera, se puso fin a las acusaciones realizadas por Raffaella di Girolamo por presunto abuso sexual en su contra.