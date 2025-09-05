 “Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos - Chilevisión
05/09/2025 16:15

“Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos

La psicóloga se refirió a los recientes fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en relación con la querella presentada contra el actor en 2024. Su familia “hasta las últimas instancias”, advirtió.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Raffaella di Girolamo rompió el silencio este viernes, a casi dos años de la querella presentada en marzo de 2024 contra el actor Cristián Campos, acusando presunto abuso sexual en su contra cuando era menor de edad.

Esta semana el proceso judicial tuvo una nueva resolución, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja presentado por la familia Di Girolamo tras el sobreseimiento del intérprete, confirmando el sobresimieto de la causa.

En este contexto, la psicológa se refirió por primera vez al caso mediante un video compartido por The Clinic, en el que advierte que su familia llegará “hasta las últimas instancias”.

Raffaella di Girolamo rompió el silencio

“Hola, soy Raffaella di Girolamo y me acerco a ustedes para expresar lo que siento en este minuto. Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos”, partió diciendo la hija de Claudia di Girolamo en el registro.

“Para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales”, añadió.

Por último, aseguró que “mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas. Porque nunca es tarde”.

