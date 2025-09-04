 Corte Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos - Chilevisión
04/09/2025 11:10

Corte Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos

El máximo tribunal resolvió desestimar el recurso que había puesto la defensa de Di Girolamo y se ratificó el sobreseimiento definitivo del actor.

Publicado por CHV Noticias

La Corte Suprema rechazó el recurso presentado el abogado de Raffaella di Girolamo, el que buscaba revertir el sobreseimiento de Cristián Campos, denunciado el delito de abuso sexual.

Tras analizar el recurso presentado por Juan Pablo Hermosilla, representante de la denunciante y la Fundación para la Confianza, la corte determinó que “se constata que la disconformidad viene dada por la valoración e interpretación asignada por la judicatura de base respecto de los antecedentes que obran en la causa”.

“El uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica motivada, razón por la que, al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda, sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”, detalla el fallo. 

El sobreseimiento de Cristián Campos

El 21 de agosto pasado la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión de sobreseer definitivamente al actor. 

La decisión que fue tomada de manera unánime en laSexta Sala del tribunal, donde se argumentó que "no se encuentra probada su participación en los hechos". 

El escrito también señala que se “estableció que no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado”.

