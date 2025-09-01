“Tu verdad florece firme”: María José Prieto dedicó sentido mensaje de cumpleaños a Cristián Campos - Chilevisión

La actriz celebró a su marido, quien cumplió 69 años en medio del veredicto que entregó la justicia sobre la causa por abuso sexual contra su exhijastra, Rafaella Di Girolamo.

María José Prieto celebró un nuevo año de vida de Cristián Campos con un sentido mensaje que compartió en sus redes sociales.

La actriz compartió una serie de fotos de su relación y le envió sus mejores deseos por su cumpleaños número 69.

“Te abrazo hoy y siempre, tu verdad florece firme”, escribió en su cuenta de Instagram.

Prieto agradeció a su marido por “seguir cantando al despertar, a pesar de los pesares, iluminandonos el día”.

“Que este nuevo año traiga más luz, como la que tú irradias a quienes te rodean”, agregó en su felicitación.

Sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El pasado 21 de agosto la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago informó que Cristián Campos fue sobreseído definitivamente de la causa por abuso sexual contra Rafaella Di Girolamo.

Según indicaron desde el poder judicial, la decisión fue debido a que “no se encuentra probada su participación en los hechos”.

La sentencia detalla que “si bien en la etapa de sumario el juez instructor dio por acreditada la existencia de hechos constitutivos de abuso deshonesto y la participación culpable del querellado, la ley exige que la determinación de responsabilidad penal sólo pueda efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo”.