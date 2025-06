María José Prieto arremetió contra Claudia di Girolamo: “Le quitó el trabajo a Cristián esparciendo rumores” - Chilevisión

La esposa de Cristián Campos cuestionó el testimonio de la actriz en el marco de la denuncia de Raffaella di Girolamo. Además, la acusó de dejar sin trabajo a su marido "antes que se judicializara esto".

María José Prieto, esposa de Cristián Campos, arremetió contra Raffaella y Claudia di Girolamo tras la resolución del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, donde Campos fue sobreseído por prescripción, pero se acreditaron los abusos contra hijastra.

En entrevista con Cecilia Gutiérrez en Bombastic, el podcast, la actriz insistió en la inocencia de su pareja actor pese al fallo. "Todavía no lo podemos entender, ha sido muy inesperado. Cómo la justicia puede condenar a una persona sin pruebas", apuntó.

Prieto aseguró que hubo "muchas contradicciones" en los testimonios de la parte querellante, entre ellos el de Claudia, exesposa de Cristián y madre de la víctima.

"Lo curioso es que la mamá recuerda este hecho (abuso) el año 2020, cuando esta mujer (Raffaella) le manda una carta que escribe con una amiga especialista en abusos y su amigo, Jaime Parada (...) Frente a esta carta donde le relata los abusos, Claudia tiene un flashback o epifanía y recuerda que encontró a su hija con el padrastro desnudo", señaló.

"Ese sería el único hecho que hay de un respaldo de alguien. Pero es curioso el respaldo, porque la mamá siguió casada con esta persona, siguió durmiendo con esta persona y yo me pregunto... ¿Cómo no llevaste a tu hija al Servicio Médico Legal? ¿Cómo no le contaste a nadie?", agregó.

Las acusaciones de María José Prieto contra Claudia di Girolamo

En la misma entrevista, María José Prieto explicó por qué siempre ha confiado en la inocencia de Cristián. "Lamentablemente, por mi biografía, yo sé cómo se comportan los abusadores y te puedo asegurar y tengo la certeza de que mi marido no es capaz de hacer una cosa así", aseveró.

La actriz también acusó que "Claudia (di Girolamo) y Raffaella, mucho tiempo antes que se judicializara esto, le empezaron a quitar el trabajo a Cristián esparciendo rumores con productores".

"Por ejemplo, la Agencia Luz lo sacó antes de que hubiese una querella. Lo sacó de su agencia porque la Claudia había exigido eso. Qué curioso que digan 'ella no tiene poder'... bueno, ahí está. ¿Dónde está (Vicente) Sabatini?, creo que está en el Ministerio de Cultura", sostuvo.

Cabe mencionar que Agencia La Luz es una empresa de representación artística que trabaja con distintas figuras de la actuación nacional, como Claudia di Girolamo, Amparo Noguera, Néstor Cantillana, María Gracia Omegna, Marcelo Alonso, entre otras.