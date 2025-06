“Tengo miedo”: Cecilia Gutiérrez acusó a Natalia Casas de hostigarla tras cruce en Primer Plano - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez descartó estar vinculada al portal de farándula Infama y aseguró que Natalia Casas ha divulgado sus datos personales y le ha mandado mensajes ofensivos: "Ella es peligrosa", declaró.

Cecilia Gutiérrez se refirió este lunes a la polémica con Natalia Casas en el estudio de Primer Plano y también acusó hostigamiento por parte de la mujer.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la periodista explicó por qué se retiró del set este domingo y detalló que el conflicto lleva mucho tiempo desarrollándose, hasta el punto en que Natalia expuso datos personales de Cecilia.

¿Qué dijo Cecilia Gutiérrez?

Cecilia explicó que conversaba con Natalia desde hace tres años, dado que ella es la dueña de un portal de Instagram llamado "Maldita Farándula" y en aquel entonces existía una buena relación entre ambas.

"En algún momento ella se obsesionó con la página Infama", explicó Gutiérrez, quien detalló que Casas había logrado encontrar un número de teléfono asociado a dicha cuenta, el cual pertenecía a una persona que ella conocía, vinculándola a ella también, sin pruebas.

Cecilia negó tajantemente los hechos: "Les digo acá, mirando a la cámara, que yo no soy la dueña de Infama".

Sobre los rumores difundidos, la periodista aclaró que "dejé que se instalara porque incluso encontré que era medio absurdo, ridículo tener que aguantar una estupidez como esa, tener otro medio que me compitiera sería como dispararme en los pies".

En esa misma línea, Gutiérrez agregó: "Cuando ella se obsesiona con esto comienza a hostigarme vía redes sociales y también vía telefónica, junto con un amigo que ella tiene que tiene otra página". Además la periodista aseguró que Natalia publicó sus datos personales y "ella me manda Whatsapps ofendiéndome, por eso fue mi reacción de anoche".

La periodista aclaró que la producción de Primer Plano supo en todo momento que ella se iba a retirar del set "si yo sentía amenazada mi integridad (...) Yo tengo miedo de ella porque ella es peligrosa, es una persona que no está bien. A mí eso me parece peligroso, por eso yo no le respondí anoche", aclaró.

Además explicó: "Me da miedo en mi integridad física y en mi integridad también con mi familia" y finalmente hizo hincapié en que existen otras figuras del espectáculo que pasan por la misma situación que ella y Naya Fácil.

Revisa la publicación de Instagram: