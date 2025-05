“Una pareja muy rara”: Cecilia Gutiérrez lanzó el nombre de misterioso hombre visto con Denise Rosenthal - Chilevisión

La panelista de Primer Plano, quien fue una de las primeras en abordar el quiebre de la cantante con Camilo Zicavo, sorprendió al revelar la identidad de un individuo al que habrían fotografiado con la artista.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez sorprendió esta semana al revelar el nombre del hombre con el que habría sido vista la cantante chilena Denise Rosenthal.

En el último capítulo del podcast Bombastic, la comunciadora recordó las acusaciones de infidelidad en contra de la artista, asegurando que todo comenzó con una publicación de su ex esposo, Camilo Zicavo.

De hecho, recordó que las primeras especulaciones apuntaron inicialmente contra el músico al ser vinculado con su actual pareja, Daniela Pérez. Sin embargo, todo cambió con la filtración de una publicación en Instagram de Zicavo.

Actualmente, Gutiérrez afirmó que "Denise Rosenthal ha estado muy reflexiva". "Pero el miércoles pasado Denise fue vista (con un hombre) en un lugar muy público, en un bar muy conocido", lanzó en el programa.

Quién sería la nueva conquista de Denise Rosenthal

Antes de continuar, la panelista de Primer Plano quiso hacer un disclaimer al no tener pruebas fehacientes sobre el posible romance: "No estaban en una actitud romántica (...) Esto entra en el terreno de la especulación".

Luego, continuó: "No digo que hay un nuevo romance, solo que los vieron juntos". "Me llegaron unas fotos y no las publiqué porque estaban de espaldas, (aunque) la persona que tomó esas fotos es de mi plena confianza", explicó.

Pero, ¿quién sería este misterioso hombre? "Una era Denise Rosenthal y él es deportista pero derivó al mundo de la actuación... Marcos Zaror", desclasificó.

Para finalizar, comentó que Zaror, reconocido productor de cine, artista marcial y doble de riesgo, está radicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

"¿Quién vivió varios meses ahí? ¿Quién trabaja en Los Ángeles?", preguntó en el espacio, en alusión a la cantante. "Yo insisto, los vieron juntos esa noche, me parece que es una pareja muy rara porque no tenemos antecedentes de cómo se podrían haber conocido", concluyó.