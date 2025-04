Denise Rosenthal alista su regreso musical tras complejos meses: “Siempre hay una lucecita” - Chilevisión

La cantante chilena sorprendió a sus fanáticos con un hermético mensaje. Además, estaría preparando el lanzamiento de su primera canción después de siete meses.

Denise Rosenthal sorprendió a sus fanáticos tras anunciar su regreso musical con una profunda reflexión.

A través su cuenta de TikTok, la cantante chilena subió un video que adelanta su próxima canción, que llevaría por título "Oro Amargo". En las imágenes, aparece al interior de una especie de cueva.

"Siempre hay una luz de la cual una puede aferrarse", partió diciendo la artista en la publicación. "Puede dar miedo habitar y compartir con nuestra oscuridad, pero lo importante y hermoso es saber que ese proceso te ayudará a crecer", agregó.

"Te mostrará el camino para salir fortalecida, con el foco y el camino claro, puesto en volver a ti, siempre mirando la luz. Siempre hay una lucecita", cerró en el mensaje.

El regreso de Denise Rosenthal

A mediados de marzo, la intérprete de Agua Segura retomó sus redes sociales tras varios meses de ausencia, que coincidió con su quiebre matrimonial con el cantante Camilo Zicavo.

Recientemente, la compositora también transparentó una compleja situación de salud, debido a una hernia que la mantiene lejos de su rutina habitual.

“Han sido los meses más desafiantes que me han tocado vivir. Sin poder bailar, sin poder hacer casi nada físico, y adaptándome a una nueva realidad… había días que caía a llorar literal solo de dolor”, escribió la cantante, describiendo la intensidad del proceso que ha vivido.

“He crecido mucho, y he cultivado mi paciencia, mi gratitud. Y aunque ya no me acuerdo qué es vivir sin dolor físico”, agregó.