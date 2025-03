Denise Rosenthal y su conmovedora reflexión tras meses de dolor: “Nunca se posterguen a uds mismas” - Chilevisión

En medio de su recuperación física y emocional, la cantante envió un potente mensaje en redes sociales a raíz de una dolorosa lesión y su reciente quiebre amoroso.

Esta semana, Denise Rosenthal, ha vuelto con todo a las redes sociales con una publicaciones cargadas de emoción y aprendizaje.

La artista, quien ha enfrentado meses difíciles debido a una hernia que la ha mantenido alejada de su rutina habitual, expresó lo desafiante que ha sido adaptarse a su nueva realidad.

“Han sido los meses más desafiantes que me han tocado vivir. Sin poder bailar, sin poder hacer casi nada físico, y adaptándome a una nueva realidad… había días que caía a llorar literal solo de dolor”, escribió la cantante, describiendo la intensidad del proceso que ha vivido.

El mensaje destaca su fortaleza y evolución personal: “He crecido mucho, y he cultivado mi paciencia, mi gratitud. Y aunque ya no me acuerdo qué es vivir sin dolor físico”.

Su regreso a redes

El regreso de Denise a redes sociales no solo marca una etapa de recuperación física, sino también emocional.

Su publicación llega poco después de que se confirmara su separación con el músico Camilo Zicavo, con quien compartió una relación de varios años y un matrimonio.

Si bien la cantante no ha hablado directamente sobre su quiebre, su mensajes de resiliencia y autoconocimiento dejan entrever un proceso de transformación profunda.