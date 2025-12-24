Ladrones devolvieron ánfora que robaron en botillería de Pedro Aguirre Cerda: Pensaron era caja fuerte - Chilevisión

Como un "milagro navideño" han calificado sus protagonistas este insólito caso registrado en Pedro Aguirre Cerda: la madrugada del lunes unos delincuentes robaron en una botillería un ánfora que estaba al lado de la caja registradora. Según sus dueños, por su peso la pudieron confundir con una caja fuerte. Luego, tras un extenso llamado, que incluía el aviso de que no interpondrían denuncias ni acciones judiciales, el preciado y sentimental objeto fue entregado por un sujeto que estaciona vehículos, luego que desconocidos lo contactaran se lo entregaran.