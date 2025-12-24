Pdte. Boric envió su último mensaje navideño: “Ha sido un orgullo compartir con ustedes” - Chilevisión

Con énfasis en la familia y el futuro de Chile, el mandatario entregó su tradicional mensaje de Navidad desde La Moneda.

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric entregó su último mensaje de Navidad antes de dejar el gobierno en marzo de 2026.

"Estamos llegando a fines de año, hoy es Navidad y de seguro será un momento para compartir entre nuestras familias, con nuestros seres más cercanos y también a los que ya no están", dijo el mandatario al comienzo del video.

"A quienes sembraron para que hoy día podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados y a quienes estamos tan agradecidos, extrañamos y están siempre en la memoria", agregó.

El jefe de Estado sostuvo que estas fechas también son "momentos de recuento, de qué es lo que fue, qué hicimos bien, qué pudimos mejorar en este intenso 2025".

"Por cierto, también proyectar lo que viene, hacernos nuevos propósitos y pensar cómo seguir construyendo familia, cómo seguir construyendo barrios, cómo seguir construyendo comunidad, cómo seguir construyendo Chile", complementó.

El último mensaje navideño del pdte. Boric

En esta fecha especial, el mandatario dedicó sus palabras a los niños y las niñas del país. "Decirles que como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes", afirmó.

"A nuestras familias les digo que siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado", agregó.

Luego, indicó: "Un Chile en donde, independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más y estemos orgullosos de lo que hemos construido y a dónde podemos llegar".

"Desde acá, desde La Moneda, les dejo un abrazo gigante a todos los rincones del país y los rincones del mundo donde nos están escuchando. Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes", cerró.