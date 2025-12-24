“Me siento orgulloso”: Mensaje de hijo emocionó hasta las lágrimas a Claudio Valdivia en Fiebre de Baile - Chilevisión

El exfutbolista no pudo contener la emoción el ver un video que le envió Gaspar tras su presentación en el estelar de Chilevisión.

Claudio Valdivia vivió una emotiva noche en Fiebre de Baile con el saludo sorpresa de su hijo y madre en la previa de Navidad.

El exfutbolista se presentó a modo de exhibición como inmune de la semana y se lució con una cumbia tropical.

Pero la emoción llegó con una sorpresa de parte de sus seres queridos. Se trató de su hijo Gaspar y su mamá.

“Me siento orgulloso que mi papá esté participando en Fiebre de Baile. Papá, te deseo feliz Navidad”, expresó el niño.

Tras ver el registro, Claudio Valdivia no pudo contener las lágrimas y vivió un conmovedor momento en la pista de baile.

“Yo vivo por mi hijo, me emocioné. Muchas gracias por ese saludo”, agregó.

¨Por su parte, Elizabeth Toro, madre del exchico reality manifestó sentirse “muy contenta de verlo bailar con tanta alegría. Deseo que todos sus sueños se le cumplan. Feliz Navidad”.

Revive la emoción de Claudio Valdivia