Emergencia en el Metro: Bomberos debió trabajar en incendio de Estación Patronato - Chilevisión

De acuerdo a información entregada por la propia compañía, por casi 40 minutos la estación de la Línea 2 debió permanecer cerrada, pero ya se restableció su normalidad.

Una emergencia se declaró en la estación Patronato de la Línea 2 de Metro del Santiago durante la tarde de este miércoles.

De acuerdo a información entregada por la propia compañía "por procedimiento de Bomberos, estación Patronato #L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes". Esto duró casio 40 minutos.

Ya a las 17:24, la estación volvió a estar operativa, según informó la empresa en redes sociales.

Sin embargo, "solo estará habilitado el acceso poniente; el acceso oriente permanecerá cerrado".

17:24 H. La estación Patronato vuelve a prestar servicio.



Considera que solo estará habilitado el acceso poniente; el acceso oriente permanecerá cerrado. https://t.co/uGLCBXkKFm — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) December 24, 2025