FOTOS | Metro de Santiago comienza instalación de puertas de andén en estación San Pablo - Chilevisión

"Tal como estaba programado, iniciamos el montaje de las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1. Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario", señaló la empresa de transporte.

En esa línea, indicaron que "este proyecto permitirá reforzar la seguridad operacional, mejorar la confiabilidad del servicio y aportar a un viaje más tranquilo para los 2,4 millones de personas que se mueven en Metro cada día".

De acuerdo con información entregada por Metro de Santiago, se proyecta que la instalación de puertas esté completa en el primer andén durante enero de 2026 y que, para 2028, el sistema esté implementado en la totalidad de la línea.