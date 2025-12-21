 FOTOS | Metro de Santiago comienza instalación de puertas de andén en estación San Pablo - Chilevisión
21/12/2025 13:12

FOTOS | Metro de Santiago comienza instalación de puertas de andén en estación San Pablo

La proyección indica que las puertas estarán completamente instaladas en el primer andén en enero de 2026 y que, hacia 2028, el sistema cubrirá la totalidad de la línea.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo Metro de Santiago anunció a través de su cuenta de X el comienzo de la instalación de las puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1.

"Tal como estaba programado, iniciamos el montaje de las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1. Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario", señaló la empresa de transporte.
 
En esa línea, indicaron que "este proyecto permitirá reforzar la seguridad operacional, mejorar la confiabilidad del servicio y aportar a un viaje más tranquilo para los 2,4 millones de personas que se mueven en Metro cada día".

De acuerdo con información entregada por Metro de Santiago, se proyecta que la instalación de puertas esté completa en el primer andén durante enero de 2026 y que, para 2028, el sistema esté implementado en la totalidad de la línea.

Las primeras estaciones donde se realizará la instalación de estas puertas son San Pablo, Neptuno y Pajaritos (entre 2025 y 2026) para luego seguir con los tramos desde Las Rejas a La Moneda (2025-2026), La Moneda a Pedro de Valdivia (2026-2027) y Los Leones a Los Dominicos (2027-2028).
