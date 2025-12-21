FOTOS | Metro de Santiago comienza instalación de puertas de andén en estación San Pablo - Chilevisión

La proyección indica que las puertas estarán completamente instaladas en el primer andén en enero de 2026 y que, hacia 2028, el sistema cubrirá la totalidad de la línea.
Este domingo Metro de Santiago anunció a través de su cuenta de X el comienzo de la instalación de las puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1.
🚇 Comenzamos con la instalación de las puertas de andén en San Pablo— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) December 21, 2025
Tal como estaba programado, iniciamos el montaje de las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1. Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario.
Este proyecto permitirá… pic.twitter.com/yQMbkrGz22