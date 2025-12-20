Metro y buses RED anuncian extensión de horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo - Chilevisión

Metro de Santiago informó qué estaciones extenderán su horario de funcionamiento con motivo del concierto de Macha y El Bloque Depresivo. Revisa aquí el detalle.
Metro de Santiago y Red de Movilidad anunciaron una extensión en sus horarios de funcionamiento para este sábado 20 de diciembre debido al concierto de Macha y El Bloque Depresivo.
La banda nacional se presentará en el Estadio Nacional en un show completamente agotado, programado para iniciar a las 20:00 horas.
Metro extenderá su horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo
Metro de Santiago informó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 se mantendrán operativas hasta las 1:00 de este sábado.
- Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
- Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
- Estaciones de salida por Línea 6: Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin, Cerrillos.
- Estación de combinación: Ñuñoa.
Buses de apoyo de Red Movilidad
Al igual que Metro, Red Movilidad extenderá sus servicios a partir de las 23:00 horas del sábado.
- Recorrido 103: Destino Peñalolén.
- Recorrido 104: La Florida y Puente Alto.
- Recorrido 506: Peñalolén y Maipú.
- Recorrido 516: Destino Alameda, terminales de buses y Pudahuel.
- Recorrido 201 desde Metro Franklin: Destino San Bernardo.
- Recorrido 301 desde Metro Franklin: Destino centro de San Bernardo.