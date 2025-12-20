Metro y buses RED anuncian extensión de horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo - Chilevisión

Metro de Santiago informó qué estaciones extenderán su horario de funcionamiento con motivo del concierto de Macha y El Bloque Depresivo. Revisa aquí el detalle.

Metro de Santiago y Red de Movilidad anunciaron una extensión en sus horarios de funcionamiento para este sábado 20 de diciembre debido al concierto de Macha y El Bloque Depresivo.

La banda nacional se presentará en el Estadio Nacional en un show completamente agotado, programado para iniciar a las 20:00 horas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Metro extenderá su horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo

Metro de Santiago informó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 se mantendrán operativas hasta las 1:00 de este sábado.

Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. Estaciones de salida por Línea 6: Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin, Cerrillos.

Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin, Cerrillos. Estación de combinación: Ñuñoa.

Buses de apoyo de Red Movilidad

Al igual que Metro, Red Movilidad extenderá sus servicios a partir de las 23:00 horas del sábado.