Metro y buses RED anuncian extensión de horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo - Chilevisión

20/12/2025 08:41

Metro y buses RED anuncian extensión de horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo

Metro de Santiago informó qué estaciones extenderán su horario de funcionamiento con motivo del concierto de Macha y El Bloque Depresivo. Revisa aquí el detalle.

Publicado por Gabriela Valdés

Metro de Santiago y Red de Movilidad anunciaron una extensión en sus horarios de funcionamiento para este sábado 20 de diciembre debido al concierto de Macha y El Bloque Depresivo.

La banda nacional se presentará en el Estadio Nacional en un show completamente agotado, programado para iniciar a las 20:00 horas.

Metro extenderá su horario por concierto de Macha y El Bloque Depresivo

Metro de Santiago informó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 se mantendrán operativas hasta las 1:00 de este sábado.

  • Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
  • Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
  • Estaciones de salida por Línea 6: Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin, Cerrillos. 
  • Estación de combinación: Ñuñoa. 

Buses de apoyo de Red Movilidad

Al igual que Metro, Red Movilidad extenderá sus servicios a partir de las 23:00 horas del sábado.

  • Recorrido 103: Destino Peñalolén.
  • Recorrido 104: La Florida y Puente Alto. 
  • Recorrido 506: Peñalolén y Maipú.
  • Recorrido 516: Destino Alameda, terminales de buses y Pudahuel.
  • Recorrido 201 desde Metro Franklin: Destino San Bernardo.
  • Recorrido 301 desde Metro Franklin: Destino centro de San Bernardo.
