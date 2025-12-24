 FOTOS | Descubren túnel fuera de cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar “Es un rol que vale la pena”: Vocera de Kast defendió cargo de Primera Dama tras dichos de Karamanos Ladrones devolvieron ánfora que robaron en botillería de Pedro Aguirre Cerda: Pensaron era caja fuerte Emergencia en el Metro: Bomberos debió trabajar en incendio de Estación Patronato FOTOS | Descubren túnel a medio construir cercano a cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/12/2025 16:24

FOTOS | Descubren túnel a medio construir cercano a cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos

La excavación de cerca de dos metros fue descubierta por Carabineros tras una denuncia anónima. En el lugar se encontraron herramientas, vestuario y alimentación.

Publicado por CHV Noticias

Un túnel a medio construir fue descubierto este miércoles en cercanías del Centro de Detención Preventiva de Limache, en la región de Valparaíso.

El coronel Jorge Guaita, prefecto de la Prefectura Marga Marga, detalló que esta jornada recibieron una denuncia anónima sobre una posible fuga desde la cárcel.

Ante esto, personal de Carabineros recorrió el perímetro de la cárcel, encontrándose con "una excavación a medio construir, en etapa de retiro de material" en un sitio eriazo.

"En las inmediaciones se mantenían bolsos e insumos de alimentación", señaló el funcionario sobre el túnel cercano a los 2 metros de profundidad.

Por lo anterior, se procedió a aislar el sitio de forma inmediata en coordinación con Gendarmería, a fin de verificar las medidas de seguridad en el recinto penitenciario.

Gendarmería descartó fuga desde la cárcel de Limache

Tras este hallazgo, Gendarmería detalló que la excavación estaba recién iniciándose y en el lugar se encontraron "herramientas, víveres, vestuario e hidratación".

"Se pudo constatar que estamos frente a una novedad que perfectamente pudo haber desencadenado en un evento de relevancia", afirmaron desde la institución.

Asimismo, indicaron que "lo importante es que, desde el punto de vista penitenciario, la unidad está controlada. Se realizó un conteo de la población, se descartó la existencia de fuga".

Revisa las imágenes acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

Lo último

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025