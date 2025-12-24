FOTOS | Descubren túnel fuera de cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos - Chilevisión

La excavación de cerca de dos metros fue descubierta por Carabineros tras una denuncia anónima. En el lugar se encontraron herramientas, vestuario y alimentación.

Un túnel a medio construir fue descubierto este miércoles en cercanías del Centro de Detención Preventiva de Limache, en la región de Valparaíso.

El coronel Jorge Guaita, prefecto de la Prefectura Marga Marga, detalló que esta jornada recibieron una denuncia anónima sobre una posible fuga desde la cárcel.

Ante esto, personal de Carabineros recorrió el perímetro de la cárcel, encontrándose con "una excavación a medio construir, en etapa de retiro de material" en un sitio eriazo.

"En las inmediaciones se mantenían bolsos e insumos de alimentación", señaló el funcionario sobre el túnel cercano a los 2 metros de profundidad.

Por lo anterior, se procedió a aislar el sitio de forma inmediata en coordinación con Gendarmería, a fin de verificar las medidas de seguridad en el recinto penitenciario.

Gendarmería descartó fuga desde la cárcel de Limache

Tras este hallazgo, Gendarmería detalló que la excavación estaba recién iniciándose y en el lugar se encontraron "herramientas, víveres, vestuario e hidratación".

"Se pudo constatar que estamos frente a una novedad que perfectamente pudo haber desencadenado en un evento de relevancia", afirmaron desde la institución.

Asimismo, indicaron que "lo importante es que, desde el punto de vista penitenciario, la unidad está controlada. Se realizó un conteo de la población, se descartó la existencia de fuga".

Revisa las imágenes acá: