“Te llevo conmigo”: Virginia Demaria confirmó dolorosa muerte familiar - Chilevisión

La reconocida chef publicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram dedicado a su hermana. "Gracias por enseñarme tanto, por acompañarme y por marcarme para siempre", expresó.

En medio de las conmemoraciones de fin de año, la reconocida chef Virginia Demaria dio a conocer que enfrenta un delicado momento familiar debido al fallecimiento de su hermana Gabriela.

La también conductora de televisión confirmó la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó de revelar el profundo vínculo que a ambas las unía.

Gabriela Demaria, quien murió el pasado lunes 22 de septiembre a los 54 años, era una apasionada deportista y destacaba en disciplinas como el ciclismo y el triatrlón.

"Mi hermana del alma, mi Lela. Viviste la vida A TU MANERA y yo tuve el regalo inmenso de vivirla contigo", expresó la comunicadora en la red social. "Compartimos risas, dolores, locuras y verdades".

Gabriela era madre de tres hijos y su pérdida ha conmocionado tanto a los seguidores del clan como al espectáculo nacional. "Gracias por enseñarme tanto, por acompañarme y por marcarme para siempre", escribió Demaria.

"Te llevo conmigo en lo que soy y en todo lo que seguiré siendo. Puede que tu mundo haya sido un poco desordenado, pero supiste ordenar el mío justo cuando más lo necesitaba", cerró.