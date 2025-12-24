 “Te llevo conmigo”: Virginia Demaria confirmó dolorosa muerte familiar - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar “Es un rol que vale la pena”: Vocera de Kast defendió cargo de Primera Dama tras dichos de Karamanos Ladrones devolvieron ánfora que robaron en botillería de Pedro Aguirre Cerda: Pensaron era caja fuerte Emergencia en el Metro: Bomberos debió trabajar en incendio de Estación Patronato FOTOS | Descubren túnel a medio construir cercano a cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/12/2025 17:09

“Te llevo conmigo”: Virginia Demaria confirmó la muerte de su hermana Gabriela a los 54 años

La reconocida chef publicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram dedicado a su hermana. "Gracias por enseñarme tanto, por acompañarme y por marcarme para siempre", expresó.

En medio de las conmemoraciones de fin de año, la reconocida chef Virginia Demaria dio a conocer que enfrenta un delicado momento familiar debido al fallecimiento de su hermana Gabriela.

La también conductora de televisión confirmó la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó de revelar el profundo vínculo que a ambas las unía.

Gabriela Demaria, quien murió el pasado lunes 22 de septiembre a los 54 años, era una apasionada deportista y destacaba en disciplinas como el ciclismo y el triatrlón.

"Mi hermana del alma, mi Lela. Viviste la vida A TU MANERA y yo tuve el regalo inmenso de vivirla contigo", expresó la comunicadora en la red social. "Compartimos risas, dolores, locuras y verdades".

Gabriela era madre de tres hijos y su pérdida ha conmocionado tanto a los seguidores del clan como al espectáculo nacional. "Gracias por enseñarme tanto, por acompañarme y por marcarme para siempre", escribió Demaria.

"Te llevo conmigo en lo que soy y en todo lo que seguiré siendo. Puede que tu mundo haya sido un poco desordenado, pero supiste ordenar el mío justo cuando más lo necesitaba", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

Lo último

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025