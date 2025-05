Cecilia Gutiérrez acusó hostigamiento de Verónica Neumann: “Ya es suficiente” - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez respondió a los comentarios que hizo esta semana Verónica Neumann en su contra y aseguró que ha sufrido hostigamiento por su parte.

La panelista de Primer Plano se refirió a los dichos que la madre del actor Simón Pesutic compartió en su cuenta de Instagram y, aprovechó de recordar un conflicto del 2021.

“Ha mentido de manera flagrante. No se sabe si se tituló de periodista. ¿Cómo es posible que los canales de TV la contraten? ¡Una vergüenza!”, escribió en contra de la comunicadora.

Cecilia Gutiérrez respondió a Verónica Neumann

"La señora Verónica Neumann viene publicando cosas en mi contra desde 2021. Ella me hostiga por redes sociales hace años. Si revisan su Facebook, por ejemplo, yo creo que tiene más publicaciones mías que de su familia o de ella misma", comenzó detallarando Cecilia Gutierrez en sus historias de Instagram. La también panelista de Plan Perfecto aseguró que su colega incluso "publicó fotos mías embarazada, tratándome de lacra, escoria y otros calificativos de ese mismo calibre, por decirlo de alguna forma".

Conflicto por Mauricio Pesutic

Cecilia Gutiérrez también abordó un episodio de hace años, cuando Neumann habló de un caso de violencia intrafamiliar protagonizado por Mauricio Pesutic, padre de su hijo Simón.

“Ella se refiere a un Live que yo hice en 2021, donde tenía la denuncia en Carabineros, el número de parte y los antecedentes de un episodio de violencia”, explicó.

En esa oportunidad Pesutic demandó a Gutiérrez, sin embargo “esa querella no fue admitida por tribunales. Los delitos de injuria prescriben al año, ella no sé por qué podría iniciar acciones legales en mi contra si yo ni siquiera sabía de su existencia. Además, la justicia determinó que no era admisible en su momento”.

“Ella se ha dedicado sistemáticamente a decir que yo mentí, cuando la persona que mintió en tribunales es otra. No soy yo”, reclamó.

Al respecto, la comunicadora recordó que "la única vez que yo hablé de ella fue hace poco, cuando se filtró -que no lo hice yo- la declaración que ella dio en el caso de Cristian Campos".

“Siempre me quedo callada. Nunca digo nada, nunca me defiendo, pero creo que ya es suficiente. Esta señora desde el 2021 que viene publicando cosas en mi contra, así que le hago un llamado a ella para que se haga cargo de su salud mental, así como me hice cargo yo, porque no es fácil aguantar ataques todo el tiempo, y de índole personal, porque eso solo me habla de un odio profundo”, enfatizó.