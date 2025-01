“Lo firmó de su puño y letra”: Cecilia Gutiérrez respondió a dichos de Verónica Neumann - Chilevisión

"Las descalificaciones de ese tono, burdas, ordinarias, infantiles incluso, no me parecen", expresó Gutiérrez, puesto que Verónica calificó la exposición de la declaración como "un festín farandulero de la peor calaña".

Este lunes Cecilia Gutiérrez respondió a la madre de Simón Pesutic, Veronica Neumann, quien aseguró que la declaración judicial publicada por La Tercera era "falsa" y tildó la exposición del documento como "un festín farandulero de la peor calaña".

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Gutiérrez aseguró que "Lo que apareció ayer en La Tercera y lo que leí yo anoche en Primer Plano no es un invento (...) Es parte de una declaración que Verónica hizo frente al magistrado Edgardo Gutiérrez".

"Fue a declarar eso a un tribunal"

La periodista ratificó que la declación estaba firmada y comentó que al entregar un testimonio frente a un tribunal, la persona debe leer lo que se escribió y si eso es lo que efectivamente dijo, firmarlo: "Ella lo firmó de su puño y letra, es parte de un expediente judicial".

"A mí no me desmintió nadie porque lo que hizo ella fue dar una declaración frente a un tribunal y uno frente al tribunal dice que va a decir la verdad. Si no dijo la verdad, si se equivocó, no es mi tema, pero es parte de una declaración con un papel firmado por ella", insistió Gutiérrez.

Respecto de los dichos de Neumann sobre la exposición del testimonio, Cecilia contestó: "Las descalificaciones de ese tono, burdas, ordinarias, infantiles incluso, no me parecen".

Finalmente, la periodista concluyó: "Si Simón Pesutic quiere desmentir, que no desmienta a los medios, que desmienta a su mamá. Si Pedro Campos quiere desmentir, que desmienta a la mamá de Simón Pesutic porque eso lo dijo ella, fue a declarar eso a un tribunal. Eso dijo ella frente a un juez", cerró.

