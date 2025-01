“Me dicen que...”: Cecilia Gutiérrez reveló qué pasará con Daniela Aránguiz tras polémico gesto - Chilevisión

La panelista se encontraba frente a las cámaras cuando hizo el polémico gesto mientras se conversaba sobre Maite Orsini.

Cecilia Gutiérrez reveló que Daniela Aránguiz no será sancionada de ninguna forma por el equipo de Onlyfama tras haber hecho un polémico gesto hacia la cámara mientras se conversaba sobre las polémicas de la diputada Maite Orsini.

La panelista simuló una felación que causó repudio, por lo que varios personajes del espectáculo solicitaron que Aránguiz fuese desvinculada a modo de sanción.

¿Daniela Aránguiz tendrá una sanción?

Al respecto, Cecilia Gutiérrez en el último capítulo de OH! Diosas, comentó que está de acuerdo con que la panelista reciba una medida disciplinaria: "No sé si la echaría, pero la castigaría como... sin un capítulo o algo así, que se note", expresó.

Además, enfatizó en que "el canal tendría que dar una señal de que las cosas no pasan desapercibidas (...) Si fuera lo contrario el programa probablemente lo estarían abordando como tema y pidiendo que a la persona la despidan o la castiguen".

Respecto de la decisión del equipo sobre el actuar de Daniela, Cecilia reveló: "Me dicen que no van a hacer nada, que no va a pasar nada, que ella se disculpó con el equipo y quedó ahi el tema".

Finalmente, Pamela Díaz concluyó: "Ahí deberían disculparse ambos porque yo creo que es un 60% de culpa de Daniela y el 40% del canal".