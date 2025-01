“Que compartamos la cama...”: Daniela Aránguiz impactó al aclarar su relación con Jorge Valdivia - Chilevisión

Las declaraciones de Daniela Aránguiz ocurren luego de que Hugo Valencia asegurara que Jorge Valdivia tuvo contacto con Maite Orsini después de salir de la cárcel.

Daniela Aránguiz se refirió a las declaraciones de Hugo Valencia, quien había asegurado que Jorge Valdivia conversó con Maite Orsini tras salir de la cárcel y aseguró que no ha retomado su relación con su ex marido, a pesar de estar viviendo juntos.

Además envió un mensaje a Orsini y señaló: "Si la otra persona también lo quiere como ella dice, debería dejarlo tranquilo vivir este proceso".

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre Jorge Valdivia?

Aránguiz habló de su relación con Jorge Valdivia en el programa Sígueme, donde aclaró que "no porque Jorge esté viviendo en mi casa significa que nosotros volvimos porque eso no es así y lo he dicho en reiteradas ocasiones".

En esa misma línea, agregó: "Él pasó un estado de shock emocional muy grave con lo que le pasó. No es fácil estar privado de libertad, yo ahora lo estoy apoyando para que él esté tranquilo psicológicamente".

Además, Aránguiz explicó que la decisión de vivir juntos se basaba en que en su casa, ubicada en Lo Barnechea, habían comodidades que ayudarían a Jorge en su recuperación, como un patio o un gimnasio.

"Que no les extrañe a ustedes si nos ven almorzando porque estamos haciendo documentos. Nosotros estamos haciendo cosas que tienen que ver con nuestra sociedad (...) o ir a cenar con nuestros hijos, o ir a comerse un completo con nuestros niños", expresó Daniela.

Aunque sus compañeros pensaron que se trataba de una broma, Aránguiz ejemplificó: "Es normal. No significa que volvimos. Que Jorge esté en mi casa y que nosotros tomemos desayuno todos los días juntos no significa que volvimos".

"Que Jorge esté tomando sol conmigo, o que salga a comer, no significa que volvimos. Que Jorge duerma siesta conmigo, no significa que volvimos. Que compartamos, quizás, la misma cama, no significa que volvimos", aclaró la panelista.

Aunque sus compañeros la frenaron entre risas, Daniela aseguró que estaba hablando de posibilidades, sin confirmar o desmentir sus propios dichos y finalmente concluyó: "Yo digo esto para que no se atormenten más".