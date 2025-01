“Si no fuera por…”: Daniela Aránguiz las emprendió contra Karen Paola por “renegar” de Mekano - Chilevisión

La cantante en una reciente entrevista señaló haberse sentido sexualizada en el programa Mekano, donde según sus propias palabras "eso estaba súper normalizado en esa época, entonces uno no se lo cuestionaba".

Daniela Aránguiz le respondió a Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, su ex compañera en el exitoso programa juvenil Mekano. La ex pareja de Jorge Valdivia criticó unos recientes dichos de la cantante.

Cabe señalar que la artista y en una entrevista con ADN señaló haberse sentido sexualizada en Mekano, donde según sus propias palabras "eso estaba súper normalizado en esa época, entonces uno no se lo cuestionaba".

"Estoy de acuerdo que había muchas cosas que quizá no deberían haber pasado, pero insisto en que estábamos en otra época", agregó.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en Daniela Aránguiz, actual panelista del programa Sígueme de TV+ y ex compañera de Karen Paola en Mekano.

"Para mí eso es renegar, porque si no fuera por el programa Mekano, ella no sería Karen Paola. Ya renegó mucho tiempo de su nombre, ahora volvió. Me encanta Karen", partió declarando.

"No sé de que está hablando Karen, porque nunca la sexualizaron. Era de las pocas del Team Mekano que estaba casi todo el tiempo con pantalones", agregó.

Sobre esto, Aránguiz señaló que ellas elegían su vestuario y le pedían a las personas de vestuario que les cortaran más las minis y los petos. "Éramos adolescentes, teníamos 17, 18 años y nos gustaba mostrar".

Por último, Daniela Aránguiz manifestó: "No era sexualizada Karen Paola. Siempre nos respetaron y cuidaron... Me carga que digan 'no, no me gusta, no lo volvería a hacer'. Todas las adolescentes de Chile soñaban y hacían filas de cuadras para hacer casting en Mekano y nosotras tuvimos la fortuna de estar ahí y ser parte".