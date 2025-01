“Me pegaron”: Coté López entregó su versión tras violenta encerrona a mano armada - Chilevisión

La modelo estuvo presente en el último capítulo de Plan Perfecto, donde habló de la violenta encerrona que sufrió hace unos días.

Coté López visitó el estudio de Plan Perfecto y habló sobre la violenta encerrona que sufrió hace unos días, cuando regresaba a Santiago desde Viña del Mar.

El vehículo, marca Mercedes-Benz y avaluado en más de 100 millones de pesos, apareció horas después en la comuna de Pudahuel, hasta donde llegó la ex pareja de Luis Jiménez.

Coté López entregó su versión tras violenta encerrona a mano armada

"Yo venía llegando a Santiago, y en una salida, se para un auto adelante y bajan estos cabros chicos", empezó contando la modelo.

"Iban armados, por ejemplo, a mí me pegaron para botarme el teléfono y todo el cuento", agregó.

"¿Efectivamente te golpearon?", consultó Pablo Candia. "Si...", contestó la también empresaria.

"¿Mostraban la cara?", preguntó Cony Capelli. "Estaban todos tapados, pero ya ir a buscar el auto y todo eso, fue bien rápido, porque una niña que venía atrás nos llevó, porque yo quedé sin zapatos, quedé sin nada", respondió Coté.

"Esta niña me prestó el teléfono, gracias a dios tenía GPS, así que lo encontraron al tiro, así que yo llegué a mi casa, me puse zapatos y me fui a buscar el auto", finalizó.

