Captan a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia pasando el fin de semana en Reñaca - Chilevisión

La dupla caminó por la playa en compañía de la hermana menor de Daniela y un amigo en común de ambas.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia decidieron pasar un fin de semana en Reñaca en compañía de toda su familia y se les vio muy cercanos.

La pareja fue captada en una fotografía que fue publicada por Infama, donde se les ve caminando por el sector junto a la hermana menor de Daniela, Fernanda, y un amigo en común, Matías.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia en Reñaca

La publicación se dio en un contexto de preguntas y respuestas en Instagram, donde un usuario informó: "El mago con la Daniela Aránguiz en Reñaca".

Aunque algunos internautas en redes sociales especularon que la pareja estaba tomada de la mano, la persona que aparece al lado derecho de Daniela es su amigo Matías, mientras que Jorge se encuentra detrás del grupo, hacia el lado izquierdo de Aránguiz.

Cabe destacar que este viernes, Daniela Aránguiz reiteró que no ha retomado su relación con Jorge Valdivia en Sígueme y declaró: "Que Jorge esté tomando sol conmigo o que salgamos a comer, no significa que volvimos, que Jorge duerma siesta conmigo, no significa que volvimos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Revisa la historia de Instagram: