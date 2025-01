“Lo hice de despechada”: Daniela Aránguiz reconoció arrepentimiento por dichos contra Jorge Valdivia - Chilevisión

En conversación con Fernanda Brass y Yanina Halabi, la panelista de televisión aseguró que su honestidad es "su mejor virtud y mi peor defecto", y que todo lo que dijo fue de "impulsiva y por rabia".

Daniela Aránguiz sorprendió con una inesperada reflexión en torno a su mediática relación con su ex esposo y padre de sus hijos, Jorge Valdivia.

En conversación con Fernanda Brass y Yanina Halabi en el podcast No me encasilles, la panelista de televisión se refirió a los altos y bajos de su vínculo con el ex futbolista.

“Yo siempre lo digo, es mi mejor virtud y mi peor defecto", dijo sobre su honestidad. "De repente, sin querer, le he hecho daño a harta gente, que quizás ahora me puedo arrepentir”, añadió, para luego dar paso a una sincera reflexión.

"Una de las cosas de las que me arrepiento es de todas las h... que hablé de mi exmarido", confesó Aránguiz, quien reconoció que su impulsividad le ha jugado malas pasadas en algunos episodios.

"Lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia", continuó reconociendo. "Pero cuando decanta toda la mierda, uno puede ver la realidad y decir, ‘¿para qué?’", complementó.

Finalmente, Halabi reaccionó a sus declaraciones y señaló que prefiere no hablar del papá de sus hijos, algo que compartió Aránguiz. "Es lo mejor que uno puede hacer, porque después de eso tuvimos una muy bonita relación como papás", cerró.