“Me amenazó por interno”: Cecilia Gutiérrez respondió a las acusaciones de amante de Freire - Chilevisión

Mientras que Karina Valenzuela acusó a Gutiérrez de mentir, también acusó a Maly de haber cerrado la cuenta de Instagram de su tienda de ropa.

Cecilia Gutiérrez habló por primera vez desde que Karina Valenzuela arremetiera en su contra y la acusara de mentir sobre la información que ella había entregado sobre la infidelidad con Sergio Freire.

Hace unos días, Gutiérrez también involucró en la polémica a Maly Jorquiera, acusándola de haber logrado que cerraran la cuenta de Instagram de su tienda de ropa.

¿Qué dijo Cecilia Gutiérrez sobre Karina Valenzuela?

En el último capítulo de OH! Diosas en Youtube, Gutiérrez habló por primera vez del tema y sentenció: "Independientemente de lo que ella dijo, que a mí esas cosas me resbalan, ella publicó mi número de teléfono, entonces eso ya es grave".

La periodista también reveló que "me amenazó por interno también, que iba a estar encima mío, que no sabía con quién me había metido, que no me iba a dejar tranquila y qué sé yo".

En esa misma línea, Cecilia aseguró que "siempre digo, yo estas cosas no me las tomo personal porque la gente reacciona como quiere, pero este ataque no puede ser más gratuito".

Además reiteró que cuando reveló la información sobre la infidelidad en el mismo podcast, ella no entregó ninguna información sobre la identidad de la mujer involucrada en la infidelidad: "Jamás dije su nombre (...) no dije sus iniciales, no di pistas, nada", enfatizó Cecilia.

Por otro lado, Gutiérrez arremetió: "Ella fue la que se fue a sentar al otro día a un programa cobrando, dando la cara, su nombre. Ella fue la que se expuso públicamente".

La periodista analizó la situación y enfatizó en que "nadie tenía cómo saber que era de ella si no fuera porque ella se fue a sentar al otro día en Onlyfama, entonces me responsabiliza a mí de algo que ella hizo".

Tras recordar que Valenzuela también estuvo presente en Primer Plano hablando de la misma situación, Cecilia concluyó: "Le gustó la exposición, le gustó la plata fácil y ahora quiere generar nuevamente a ver si...", cerró.