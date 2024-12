Cecilia Gutiérrez desmintió a amante de Freire y reveló quién le contó sobre la infidelidad - Chilevisión

Karina Valenzuela reveló que, según la información que ella tenía, fue su ex pareja quien le contó sobre la infidelidad a Maly Jorquiera y luego ella le entregó la información a Cecilia Gutiérrez, lo que fue desmentido por la periodista.

En conversación con Contigo en la Mañana, la modelo declaró que según la información que ella tenía, fue su ex pareja quien le contó a Maly Jorquiera sobre el beso que ambos se habían dado y luego la comediante filtró la información a Cecilia Gutiérrez.

Cecilia Gutiérrez desmintió a amante de Sergio Freire

Sin embargo, en el último capítulo de OH! Diosas en Youtube, la periodista abordó el tema y precisó: "Igual yo creo que sirvió mucho que la Maly ya sabía de antes (sobre la infidelidad) no es que se enteró por nosotros".

En esa misma línea, confesó: "Yo para aclarar, cuando nosotros nos enteramos del tema no fue ella la que me contactó, fue una persona cercana a su ex pareja".

Respecto del pago que obtuvo Karina por contar su versión de los hechos en televisión, Cecilia declaró: "Ahí ella supo sacar provecho de la situación y está bien, si es su historia ella puede cobrar por contarla ¿Por qué la va a contar gratis?".

Finalmente, Pamela Díaz discrepó y concluyó: "Obviamente después de abrir una plataforma sensual o sexual, da lo mismo lo que vas a contar (...) a ella le costó un millón de pesos decir que es amante de alguien", cerró.

