Amante de Sergio Freire reveló actual vínculo con humorista tras infidelidad a Maly Jorquiera - Chilevisión

Karina Valenzuela confirmó que sigue en contacto con el humorista y que fue Maly Jorquiera quien reveló a la prensa la infidelidad de Sergio Freire.

Karina Valenzuela, quien salió a la luz púlica como amante de Sergio Freire, confirmó en Contigo en la Mañana que el humorista le sigue mandando mensajes y además aseguró que fue Maly Jorquiera quien filtró la información sobre lo ocurrido.

La modelo fue consultada sobre las rutinas de Maly, quien confirmó su quiebre con el comediante en su último show de stand-up, a lo que Valenzuela respondió: "Encuentro que está súper bien que le saque partido a lo que yo siempre dije: 'De lo malo, bueno'".

Karina Valenzuela confirmó que Sergio Freire aún le habla

En esa misma línea, Karina agregó: "Yo creo que cada uno es dueño de hacer lo que quiera en su vida, así que está bien. Algo vi de la rutina. Está bien que tire para arriba, no más. Que a todos nos vaya bien, en el fondo".

Además confirmó que aún tiene comunicación con Sergio Freire: "Pucha, igual creo que... igual, por respeto mejor no decir más allá", señaló Valenzuela en primera instancia.

Sin embargo, cuando el periodista de Contigo en la Mañana le preguntó si Freire le seguía hablando por teléfono, la modelo respondió: "Sí. Sí, pero mejor no decir tantas cosas sobre eso".

Luego fue consultada sobre si el comediante le seguía "mandando corazones", y Karina sentenció: "No quiero decir nada de eso, por respeto no vamos a decir nada".

Finalmente, la modelo aseguró que tenía información que apuntaba a que su ex pareja le contó a Maly Jorquiera sobre la infidelidad y luego fue esta última quien filtró la información a Cecilia Gutiérrez.

"La verdad es que ella no es mi amiga, yo no soy su amiga y yo creo que en su postura uno no está ni ahí con la otra persona (...) y encuentro que está bien", cerró.

Revive el momento: