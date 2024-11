Naya Fácil indignada ante supuesto parecido a “amante” de Sergio Freire: “Ni un aire” - Chilevisión

A través de una caja de preguntas, un usuario de Naya Fácil le aseguró que se parecía a Karina Valenzuela, la mujer implicada en la infidelidad de Sergio Freire a su esposa.

En medio de la polémica infidelidad de Sergio Freire a su esposa Maly Jorquiera, la influencer Naya Fácil salió indignada a responder ante un supuesto "parecido" entre ella y la tercera en discordia en dicho conflicto, Karina Valenzuela.

Tomándoselo con humor, la joven aclaró tajantemente que ella jamás estaría con un hombre que se encuentre emparejado con otra persona.

Naya Fácil se indigna ante supuesto parecido con Karina Valenzuela

"Dicen que te pareces a la amante de Freire", le escribió un usuario a Naya Fácil en una caja de preguntas que la influencer dejó en sus historias de Instagram.

Haciéndose la indignada, aunque sin perder el humor, fue enfática en negar dicho parecido. "Ah, no. Ni siquiera un parecido ni un aire", respondió la creadora de contenido.

El principal motivo por el que ella jamás sería como Karina Valenzuela, según Naya, es que "yo no me pinto las patas". Como si no hubiera quedado claro, la joven escribió en dicho video: "No soy na' patas (emoji de huellas negras)".

