¿Quién es Karina Valenzuela? La mujer con la que Sergio Freire fue infiel a Maly Jorquiera - Chilevisión

Aunque la mujer no forma parte del mundo del espectáculo, está directamente relacionada con el género musical urbano chileno a raíz de su ex pareja.

Este viernes causó sorpresa la aparición de Karina Valenzuela, la mujer con quien Sergio Freire fue infiel a Maly Jorquiera, tras 10 años de relación, un hijo en común y 6 meses de casados.

Valenzuela accedió a dar una entrevista en el programa Only Fama, donde contó su versión de los hechos y también aclaró todo lo relacionado a su ex pareja.

¿Quién es Karina Valenzuela?

Aunque Karina declinó entregar información personal como su edad o datos similares, ella no pertenece al mundo del espectáculo, pero reveló que es ex pareja de Sergio, el dueño del sello musical chileno Star Music que representa a cantantes del género urbano como Cris MJ, Tobal MJ y Lucky Brown, entre otros.

"Él es mi ex pareja, el padre de mi hija. Ex pareja hace un año, vivimos en casas separadas hace un año. Él es dueño del sello Star Music, es conocido por los artistas y nada (...) él me hizo miles, igual andaba ahí busquilla conmigo", sentenció Valenzuela.

En esa misma línea, explicó que su relación duró cerca de 6 años, la cual tildó como "tóxica" y aseguró que necesitó de ayuda profesional para cortar con ese círculo.

En ese contexto, a raíz del régimen de visitas con su hija, Karina acusó a su ex pareja de robar su teléfono y mentirle sobre su paradero para poder desbloquearlo y revisar sus conversaciones.

Así fue como se dio cuenta del beso que se había dado con Sergio Freire y luego, aseguró que el hombre la amenazó, siendo esta la razón por la cual habla con el humorista y le da un ultimátum para contarle lo ocurrido a Maly Jorquiera.

"Le cuentas tú o le cuento yo", le habría dicho antes de forzar la reveladora llamada.